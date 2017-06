Pidieron 3 años de prisión para Boudou por la causa del "auto trucho"

La fiscal federal Stella Maris Scandura pidió hoy tres años de prisión en suspenso para el ex vicepresidente Amado Boudou por irregularidades en la transferencia de un auto Honda. En el juicio, la fiscal entendió que el ex vice de la Nación y ex ministro de Economía fue cómplice primario del delito de "falsedad ideológica".

La decisión está en manos de los jueces del Tribunal Oral Federal 1, Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg, que el jueves escucharán los alegatos de la defensa y dictarían el veredicto el 1 de agosto.

También pidió tres años de prisión en suspenso para la ex titular del Registro Automotor 2 de esta capital, María Graciela Taboada de Piñero, el gestor Alberto Soto y para Agustina Seguín, ex pareja de Boudou, mientras que solicitó la absolución del gestor Rodolfo Basiami y requirió el decomiso del auto.