La cocina política // Elecciones 2017

Pitrola: “En estas elecciones está en juego el rumbo de la Argentina”

El precandidato a senador nacional en la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Néstor Pitrola, criticó al gobierno de Mauricio Macri al advertir que el “ajuste ha fracasado” porque “no se reactivó la economía, no hubo ninguna lluvia de inversiones”.

Para Pitrola, no solo no sucedió lo que se había vaticinado desde el oficialismo, sino “todo lo contrario”. “La devaluación no resolvió el problema del comercio exterior”, denunció.

Al respecto, el referente del FIT planteó que “las próximas elecciones son legislativas, pero en ellas está en juego el rumbo de la Argentina, particularmente por la crisis que atraviesan todas las medidas económicas, sociales y políticas del Presidente Macri”.

“La quiebra energética se ha prolongado, la industria petrolera está en caída a pesar de las enormes concesiones a los monopolios petroleros y de cómo se han afectado los convenios colectivos de trabajo, la inflación no fue derrotada y han caído salarios y jubilaciones”, argumentó. Por último, Pitrola destacó que para revertir esa situación desde el Partido Obrero y el FIT impulsan “un plan económico integral desde el campo de los trabajadores como salida de esta crisis”.