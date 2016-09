Plan Qunita: Piden revocar el sobreseimiento de Manzur

La Fiscalía pidió a la Cámara Federal porteña que dicte el procesamiento del actual gobernador de Tucumán y ex ministro kirchnerista de Salud, Juan Manzur, por supuesto fraude al Estado con el Plan Qunita, que en 2015 lanzó el gobierno de Cristina Fernández.

Fuentes judiciales informaron hoy que Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), reclamó que se revoque el sobreseimiento de Manzur y se lo encause, junto a otros funcionarios del servicio jurídico del Ministerio de Salud.

En primera instancia, el juez federal Claudio Bonadio había procesado también al actual gobernador de Tucumán y los otros, pero luego la Sala Dos de la Cámara Federal revocó aquella decisión y los benefició con los sobreseimientos.

Sin embargo, Rodríguez subrayó en su apelación que la irregularidad "ha ocurrido en el período en que Manzur era Ministro de Salud" y por ello enfatizó que "corresponde se dicte su procesamiento" para que "afronte el debate oral con el resto de los funcionarios involucrados".

Lo mismo reclamó para los integrantes del Servicio Jurídico de la cartera, Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Bonpland y Alelí Claudia Polar García.

En esta causa ya están procesados y embargados 18 ex funcionarios y proveedores del Estado, entre ellos, los ex ministros Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, y Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud y miembro de La Cámpora.

El fiscal federal Eduardo Taiano requirió el lunes pasado que todos sean sometidos a juicio oral y calcula que el gobierno anterior habría pagado unos 3.000 pesos de "precio excesivo en detrimento de la administración" en cada uno de los 150 mil kits para bebés, que habrían costado al Estado cerca de 1.100 millones de pesos. "La licitación se encontraba direccionada desde el principio para que resultara la adjudicación de las empresas mencionadas", sostuvo Taiano. También destacó el fiscal la "irregular adquisición o provisión, de acuerdo al rol desempeñado" de los elementos que componían cada kit y subrayó que "se infringieron las normativas de la ley de contrataciones de la administración pública".

El fiscal imputó a todos como supuestos coautores del delito de "fraude en perjuicio de la administración pública" tipificado en artículo del 174 del Código Penal, que prevé condenas de dos a seis años de cárcel.

El Plan Qunita fue presentado por la ex presidenta Fernández, el 16 de julio de 2015 en Tecnópolis, y allí la entonces mandataria dijo: "Todo esto junto no cuesta 11.000 pesos, puedo dar fe de que no, cuesta mucho más. Yo que estoy comprando cosas no sale eso, sale más".

Mediante el Plan Qunita el Estado otorgó un kit maternal a mujeres que percibían la Asignación Universal por Embarazo (AUE): cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, cremas y otros elementos para los recién nacidos.

En abril último el gobierno nacional derogó el Plan Qunita por los riesgos y la "peligrosidad" de algunos elementos que se entregaban en el kit.