Polémica: el Gobierno pretende extender la edad jubilatoria

Así lo manifestó el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, para quien “lo ideal” sería no imponer un límite etario. La intención es que las mujeres se jubilen a los 63 años y los hombres, a los 67

Lo que era un secreto a voces desde hace algunos meses ayer fue confirmado por el Gobierno nacional: el director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, se manifestó a favor de la posibilidad de extender la edad jubilatoria.

“Mi opinión es que lo ideal sería tener un sistema, como he leído que tienen otros países, donde la edad es voluntaria, es decir, el trabajador tiene la opción, después de los 65 en el caso del hombre, o después de los 60 en el caso de la mujer, de seguir trabajando”, señaló Basavilbaso. El funcionario aclaró que “no hay actualmente en el Ejecutivo o en el Legislativo” un proyecto sobre la cuestión en particular, pero advirtió que “el Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de los próximos tres años se debata el régimen previsional argentino”.

Según Basavilbaso, “lo que dice la ley que fue votada por el 82% del Congreso es que tiene que formarse una comisión especial dentro de la legislatura para estudiar todos los temas previsionales. Esa comisión aún no se conformó, así que todavía no hay ningún proyecto concreto, pero sí está la intención, durante los próximos tres años, de analizar si hay que hacerle modificaciones al sistema”. Antes de que el titular de la Anses brindara declaraciones sobre el tema, desde el Ejecutivo prepararon el terreno dejando trascender la información de que cada año unas 50.000 personas siguen trabajando y no se jubilan cuando cumplen la edad legal para retirarse.

La iniciativa del Gobierno parece atacar solo la punta del iceberg, ya que en la gestión de Cambiemos no se han visto medidas que apunten a reducir la informalidad laboral ni a recomponer los ingresos de los sectores asalariados. Por el contrario, la propuesta llega tras la disminución de los puestos de trabajo, con una pérdida creciente del poder adquisitivo de los trabajadores, luego de que por decreto el Gobierno haya determinado un Salario Mínimo Vital y Móvil que se ubica muy por debajo de los valores de la Canasta Básica y ante rumores que indican que se avanzaría sobre un proyecto de flexibilización laboral, tal como sucedió en Brasil.

“No es inamovible”

Consultado sobre las características del proyecto que desde el Estado se propondría llevar adelante, Basavilbaso manifestó que “lo ideal sería no imponer una edad, sino que el Estado ponga incentivos para que aquella persona que quiera seguir trabajando pueda seguir haciéndolo, y esos aportes que siga realizando se multipliquen, tal vez, con un coeficiente mayor y hagan que su jubilación sea más alta a futuro”.

“Para mí la edad no es inamovible, de hecho en muchos países la están cambiando”, consideró. En el mismo sentido dijo que “en casi todos los países de la región están analizando cambios en el sistema en función de que cada día hay mayor expectativa de vida”. “En la Argentina cada año la expectativa de vida se alarga en dos meses. Los argentinos tenemos cada vez menos hijos, lo que hace que haya cada vez menos aportantes”, afirmó.

Por último, el funcionario intentó poner paños fríos a un tema que fue cuestionado desde diversos sectores políticos. “Mi opinión es que la persona que quiera seguir jubilándose a los 60 o 65 pueda seguir haciéndolo, como hasta ahora. No hay ningún proyecto tratándose en el Ejecutivo. Tendrá que decidir el Congreso los cambios en el sistema previsional”.

La edad legal para retirarse en la actualidad es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. La intención del Gobierno es que se jubilen a los 67 años en el caso de los varones y a los 63 las mujeres.

Piden que se discuta el sistema previsional en toda su complejidad

Luego de que el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, se mostrara a favor de extender de manera optativa el límite etario para las jubilaciones, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que “la de la edad es una de las variables dentro de un sistema de seguridad social que hay que abordar dentro de su complejidad”.

“El Estado debería hacerse cargo de que existe un 35% de trabajo en negro que aporta 0 al sistema, y esto cruza a todas las edades. Por otro lado, debería estudiarse el financiamiento y la estructura fiscal. El que más pone es el IVA, que es el impuesto más regresivo, ese es el debate global”, planteó Semino.

El representante de los adultos mayores dijo que muchas personas que llegan a la edad de jubilarse “siguen trabajando pero en negro”, y advirtió que “debe hacerse un análisis muy profundo, porque si no seguimos cerrando la entrada de jóvenes al mercado formal”.

En la misma línea, sostuvo que hay “una gran franja de los jubilados” que tiene que seguir trabajando porque “en la mayoría de los casos, la jubilación está muy por debajo de lo que percibía como salario”. “Hay regímenes en el mundo en que la voluntariedad está reconocida y funciona bien, pero para eso hay que equilibrar el sistema”, añadió.

Además, planteó que este tema se pueda debatir en todos sus aspectos una vez que concluyan las elecciones legislativas. “Está pendiente y seguramente se hará después de las elecciones una discusión abierta de cara a la sociedad para resolver todas estas variables”, indicó.

“Es un debate que, cuando se lo toma de manera aislada, es totalmente vano. Válido es discutir la estructura de la seguridad social fuera del debate político electoral”, aseguró.

Por otra parte, en respuesta a lo planteado tanto por Basavilbaso como por la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), Semino negó que el problema del financiamiento del sistema previsional tenga que ver con un “envejecimiento” de la sociedad argentina. “En los últimos 25 años fue a una tasa mucho menor que la del resto de Latinoamérica. Pasamos de ser el segundo país más envejecido a principios de los 90 a ser hoy el séptimo”, señaló.

“Son cuestiones bastante pueriles. Responden a visiones políticas de este tipo de organismos, que han mostrado su fracaso a través de los años. Inclusive, la Argentina ha sido una muestra de esos fracasos por lo que fue la privatización del sistema jubilatorio”, opinó.

“Creo que las declaraciones de Basavilbaso tienen que ver más con desactivar el conflicto político que se había creado a través de una discusión que en lo técnico es bastante poco seria”, concluyó.