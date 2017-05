Polémico: Monseñor Aguer tildó de "mágica" la cifra de 30 mil desaparecidos







El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, calificó hoy de "mágico" el número de 30 mil desaparecidos de la última dictadura cívico-militar y criticó que se busque "imponer" esa cifra. Lo hizo al encabezar el Tedeum del 25 de Mayo en la catedral de La Plata, frente a la gobernadora María Eugenia Vidal.

"En la provincia se impuso por ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura", dijo Aguer en alusión a la norma aprobada al respecto por la Legislatura provincial el 23 de marzo pasado. En la misma se determina que las publicaciones oficiales deben consignar como "cívico militar" a la última dictadura y el número de 30.000 junto a la expresión "desaparecidos".

Para el arzobispo de La Plata, "no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido", señaló, al considerar que el número de víctimas de la dictadura "es discutido por las personas que han trabajado en tratar de esclarecer esa tragedia espantosa, como Ernesto Sábato o Graciela Fernández Meijide".

"No me corresponde a mí poner un número, pero digo: '¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001?'. No corresponde una ley para eso", subrayó, según reprodujo la agencia DIB.