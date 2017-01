Causas armadas contra Stiuso

Polémicos funcionarios judiciales investigarán a Cristina Kirchner

El juez Casanello, señalado por su lento accionar, y el fiscal federal Franco Picardi, militante de La Cámpora, deberán averiguar si la expresidenta armó causas contra el exespía Stiuso

El juez federal Sebastián Casanello fue designado ayer, a través de un sorteo informático realizado en la Cámara Federal del segundo piso de los tribunales de Comodoro Py, para investigar la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan contra Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos armados de causas al exespía Stiuso.

El fiscal federal Franco Picardi, designado en el año 2015 en ese cargo por imposición de la agrupación kirchnerista La Cámpora, con fuerte influencia en el Consejo de la Magistratura, será quien encabece la pesquisa.

Justamente ayer trascendieron más detalles de la escucha telefónica en la que la exmandataria habla de “carpetazos” con el extitular de la AFI, Oscar Parrilli, que forma parte de la denuncia en su contra por “abuso de autoridad”.

La conversación telefónica entre los exfuncionarios de gobierno fue el 11 de julio del año pasado. “Empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que denunciamos a Stiuso”, ordenó la expresidenta al extitular de la AFI. Marijuan accedió a la transcripción de la escucha y a partir de allí la conversación pasó a ser prueba de su denuncia.

Cabe recordar que estos diálogos son parte de la causa a cargo del juez Ariel Lijo, en la que Parrilli es investigado por el supuesto encubrimiento del empresario detenido por tráfico de efedrina y por el Triple Crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, quien se mantuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años.

Con el mote de “tortuga”

Por la lentitud mostrada en el avance de las causas que encabeza y que tiene como denunciados a funcionarios kirchneristas, al juez

Casanello lo han apodado “la tortuga”. Cabe recordar que el abogado fue designado en octubre de 2012 por el Ejecutivo, en ese entonces a cargo de Cristina Kirchner, al frente del Juzgado Federal N° 7, transformándose en el juez más joven de Comodoro Py (en ese momento tenía 37 años).

Por otro lado, en junio del año pasado, la legisladora Graciela Ocaña presentó una denuncia contra Casanello ante el Consejo de la Magistratura por “parcialidad y excesiva demora” respecto de la causa que investiga al empresario Lázaro Báez. Ocaña pidió entonces que se investigue la actuación del juez de la ruta del dinero K y las presuntas reuniones con la expresidenta en la residencia de Olivos (ver nota aparte).

Camporista definirá si imputa a Cristina

Picardi es oriundo de Mercedes y camporista. Fue designado como fiscal federal en Comodoro Py en mayo del año 2015. El funcionario judicial aportó dinero para una de las campañas del Frente para la Victoria, y a partir del sorteo realizado ayer tendrá que considerar con las pruebas existentes si hay que imputarle a la exjefa de Estado la supuesta comisión de un delito.

Afirman que Picardi, cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia, fue designado por Carlos Zannini como uno de los operadores judiciales durante el kirchnerismo.

La sospechosa visita del juez a Olivos

En octubre del año pasado se conoció el testimonio de Gabriel Corrizo, empleado de la Anses, que dijo haber visto en el año 2015 a Sebastián Casanello en la Quinta Presidencial de Olivos, cuando él fue a hablar un tema electoral con Wado de Pedro. El juez del caso Báez y de la denuncia del fiscal Marijuan contra la expresidenta desmintió haber estado en la residencia por aquel entonces, cuando aún gobernaba Cristina Kirchner.

Corizzo fue contactado en su momento por el abogado de los hijos de Lázaro Báez, Santiago Viola, y citado a Tribunales como testigo en la investigación que aún busca determinar si Casanello estuvo en la quinta, tal como había asegurado el empresario detenido. “Me quedé esperando para ver a Wado”, relató el empleado sobre ese día, “y a la derecha lo veo a Casanello, el juez”, indicando que su cara la conocía por los medios. Wado de Pedro negó haber estado en Olivos ese día con el testigo y haber visto al magistrado.

La transcripción de la conversación telefónica:

Oscar Parrilli: - Hola

Cristina Kirchner: - Hola, Oscar.

OP: - ¿Quién habla?

CK: - ¡Yo, Cristina! ¡Pelotudo!

OP: - Ah [se ríe], porque me había llamado un periodista recién.

CK: - ¿Por lo de Stiuso? ¿Por lo de Stiuso?

OP: - Sí, estoy en Neuquén. Estuve buscando La Nación el reportaje que hizo.

CK: - Por eso te estoy llamando, porque a este tipo hay que matarlo, pero.Es un caradura.

OP: - Sí, no lo leí todo, escuché algunas cosas. Me dicen que está como apichonado, que no te conoce a vos ni lo conoció a Néstor.

CK: - ¿Cómo no lo conoció a Néstor? A Néstor lo conoció, seguro. No sé

OP: - Bueno, dice que no. Ahora estoy acá en Neuquén, estoy esperando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo.

CK: - ¡Pero entrá por Internet, Oscar!

OP: - Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso.lo busco ahora, lo voy a ver.

CK: - ¿Dónde estás Oscar ahora?

OP: - En Neuquén estoy.

CK: - Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente?

OP: - En la casa de mi hijo.

CK: - Bueno, que sé yo, andate a tu casa y ponete a laburar.

OP: - Sí, lo leo todo y pensaba en salir porque me llamaron a ver qué hacer.

CK: - Yo quiero leerlo, ya pedí que me lo manden urgente, no puedo entrar en La Nación. Te lo leés y esperás a que hable con vos para ver.

OP: - Listo, listo, hablamos y después lo vemos.

CK: - Además, empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que le denunciamos.

OP: - Que le denunciamos.Ocho causas tiene de denuncias, las tengo todas.

CK: - Describilas todas, y ponete qué juez tiene cada causa.

OP: - Bueno. Sí.

CK: - La verdad es que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada.

OP: - Si, si, no se avanzó en absolutamente nada, en ninguna.

CK: - ¿Cómo que los Kirchner tenían servicios paralelos? ¿Y él nunca lo denunció eso? No, no, no. Primero que es mentira.

OP: - Es mentira. Sí, los manejaba él los servicios.

CK: - ¡Por favor! Porque no le preguntan a quiénes escriben los titulares de. ¿Sabés qué? Hay que ponerlo frente a Paco [Larcher] y frente [Héctor] Icazuriaga. Eran los dos responsables, hay que traerlos acá a Icazuriaga y Larcher.

OP: - ¿A declarar, te parece a vos? Yo no sé si es conveniente que los pongamos a estos.

CK: - ¿Con respecto a ésto? ¿Cómo que no? ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?

OP: -No, a nadie, si armaba, las armaba él. Él era responsable de esas carpetas.

CK: - Estás lento de reacciones, me parece Oscar. Andate a tu casa a leer artículo por artículo.

OP: - Bueno, ahora lo leo, lo miro bien y hablamos. Chau.

CK: - Chau.

