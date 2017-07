Ponen la lupa sobre el recorte en la Asignación Universal por Hijo







La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires solicitó un informe a la Anses debido a la importante reducción del beneficio que se produjo en los primeros meses del año. Además, se reclamó “una política alternativa que evite mayor desamparo en jóvenes y niños”

Luego de que se conociera una reducción de más de 200.000 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el primer trimestre del año, la Defensoría del Pueblo bonaerense le solicitó informes a la Anses para que dé detalles de esta situación.

“En esta etapa de retracción económica no podemos dejar de preocuparnos por los beneficios que perciben los sectores más vulnerables, además del interés superior del niño sobre cuestiones administrativas”, sostuvo el defensor del Pueblo adjunto general, Walter Martello.

La Defensoría manifestó su preocupación al conocerse que en enero los beneficiarios de la AUH eran 3.980.755, mientras que en marzo esa cifra se redujo a 3.749.213. Si bien las bajas están relacionadas con incumplimientos en la presentación de la documentación necesaria para conservar el beneficio, principalmente el abandono de la escolaridad, cualquier medida que se tome en este sentido debe tener “una política alternativa que evite mayor desamparo en jóvenes y niños”, sostuvo Martello.

El requerimiento del organismo se da también como respuesta a que estas cifras se contraponen al avance que promovió la administración nacional al incorporar como beneficiarios a los hijos de monotributistas.

En ese contexto, en la Provincia de Buenos Aires, donde se concentran más del 40 por ciento de la población en situación de vulnerabilidad, el impacto es aun mayor que en el resto del país. Más allá del número total de afectados, Martello indicó que “cada beneficiario es un caso que, ante la quita de un beneficio, debe atenderse en forma individual”.

De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en los últimos dos años dejaron el secundario aproximadamente el 20 por ciento de los alumnos por diversas razones, entre las que sobresalen la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y la necesidad de conseguir un trabajo para compensar esa situación. Esa sería una de las principales razones por las que muchas familias dejaron de cumplir con los requerimientos necesarios para conservar la AUH.

“Esta decisión se enmarca en la política estatal de reducción del gasto social, como la suspensión de medicamentos para jubilados, el retiro de las pensiones para personas con discapacidad, madres de siete hijos o por viudez, o las masivas suspensiones del Plan Progresar”, se resalta en el análisis realizado desde el CEPA.

Si bien en 2016 la cantidad de beneficiarios creció –de 3.777.124 a 3.980.755–, el número descendió drásticamente en marzo, pese a que desde entonces no han mejorado los índices de desocupación ni de pobreza, sino que, por el contrario, empeoraron.

Ante un nuevo acontecimiento que afecta a parte de los sectores más vulnerables del conjunto social, desde Anses no brindaron mayores detalles y solo se limitaron a explicar que “no se modificaron los controles que se realizan de manera rutinaria para evaluar el cumplimiento de los requisitos de presentación de la documentación que avale que el niño fue al colegio y cumplió con controles de salud, tal como establece la norma de creación de la AUH”.

“Los chicos dejan de asistir a clases por cuestiones laborales”

En diálogo con diario Hoy, Hernán Letcher, economista y uno de los responsables del informe sobre el recorte de las asignaciones, brindó detalles del alarmante dato vinculado a los sectores más vulnerables de la población.

Letcher explicó que “la información surge del boletín que publica la Anses sobre la Asignación Universal por Hijo, y las razones por las cuales se produjo semejante recorte están relacionadas con la exigencia, con el reclamo, de los requisitos documentarios de la Libreta Sanitaria y del certificado de escolaridad”.

En referencia a ello, el economista indicó que “nuestra estimación es que, en el caso de la salud, la situación económica imposibilita a mucha gente para llevar a sus hijos a pedir el certificado y completar la Liberta Sanitaria. Esto se suma a la discontinuación de los tráilers de salud y todos los programas sanitarios vinculado a la presencia del Estado en el territorio”.

Con respecto a la escolarización de los niños, argumentó que “básicamente está influenciada por el tema de que los chicos del secundario terminan yendo a buscar trabajo, por lo cual pierden la regularidad”.

“Los directores de los colegios con los que hemos hablado estiman que entre el 20 y el 30 por ciento de los chicos de cuarto y quinto año deja de asistir a clases por razones laborales”, señaló.

“Sobre llovido, mojado”

Isaak Rudnik

Director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana

“En general lo que sucede es que la etapa adolescente, de los 13 a los 17 años, es una edad de transición en la que muchos niños salen del hogar y dejan de cobrar la AUH, pero todavía no tienen la posibilidad de anotarse en planes de empleo oficialmente, porque para esto se requiere cumplir los 18 años. Entonces los mayores problemas de los índices que tienen que ver con la manifestación de la pobreza, como la malnutrición y las condiciones de generales, están dentro de esa edad.

El hecho de que los chicos no estén siendo escolarizados y a causa de ello pierdan la Asignación es un nuevo hecho conflictivo que se presenta para la posibilidad de que, en este caso, las familias puedan cobrar estas asignaciones, que son un paliativo ante las grave realidad que viven.

Esta es una situación que hay que resolver. Si los chicos no pueden concurrir a la escuela ya es una situación muy grave. Y si a esto se le agrega que no van a cobrar el aporte de la AUH, que, insisto, es un paliativo, como se dice habitualmente, es una situación de sobre llovido, mojado. Es muy difícil que el chico que no está asistiendo a la escuela vuelva a clases por no cobrar la asignación. En realidad, lo que se va a dar es un agravamiento del problema”.