Presentaron una demanda colectiva contra el aumento de las tarifas de gas

El Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), organización que obtuvo el fallo que ordenó celebrar audiencias públicas, presentó en la Justicia Federal de La Plata una nueva demanda colectiva contra el aumento en las tarifas de gas natural.

La asociación civil denunció que los aumentos implementados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación no cumplen la pauta fijada por la Corte Suprema en el citado precedente. Y que, además, el costo del gas en boca de pozo oscila en los u$s 2, según datos brindó YPF en Wall Street, mientras que el Ministerio de Energía lo estimó en u$s 6,80 para calcular las tarifas, lo que las vuelve irrazonables.