Procesan a ex titular de la IGJ por pérdida de un expediente vinculado a la causa contra Boudou

La jueza federal María Servini procesó al ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el kirchnerismo, Marcelo Mamberti, en una causa que investigó la desaparición durante cuatro años de un legajo vinculado a la firma "The Old Fund", investigada por la compra de la empresa "Ciccone Calcográfica", una causa en la que está procesado el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou.

La magistrada procesó a Mamberti y al jefe de Archivo de la IGJ, Guillermo Agüero, por un delito que prevé el pago de una multa de 750 a 12.500 pesos, "violación de registración culposa", informaron fuentes judiciales.

En el fallo, la magistrada remarcó el "estado de colapso y precariedad que rodeaba el funcionamiento del área de archivo" de la IGJ, y que derivó en la imposibilidad de encontrar durante cuatro años un legajo vinculado a la reforma del Estatuto y aumento de capital de la firma "The Old Fund", requerido en la causa que investiga el juez federal Ariel Lijo por la venta de Ciccone a este grupo, en la que procesó a Boudou.

Servini destacó en el fallo que, en la IGJ, era "práctica habitual el envío informal de los expedientes y su falta de registración", y se pasaba por alto la obligación de dejar registro informático del movimiento de legajos y expedientes.

Esto, remarcó, dio lugar al "ocultamiento" del legajo durante cuatro años.

El legajo buscado desapareció el 23 de marzo de 2012 y fue hallado traspapelado en abril último por el hijo del jefe del Archivo, preocupado por la situación judicial de su padre.

Según explicó a la Justicia, buscó el legajo en un área de 62 estantes y lo encontró en un paquete que no era el que correspondía.

La denuncia fue presentada por los entonces diputados nacionales Manuel Garrido -hoy ex legislador- y Graciela Ocaña -hoy legisladora porteña por Confianza Pública-.