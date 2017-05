Procesaron al ex titular del Afsca Martín Sabbatella

El juez federal Claudio Bonadio dispuso hoy el procesamiento oor "abuso de autoridad" del ex titular de la ex Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, en una causa en la que se investiga la decisión de disponer la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la denominada Ley de Medios.

El magistrado dispuso además un embargo por 100 mil pesos contra el ex funcionario y también procesó a otros siete imputados; los ex directores de la ex AFSCA, Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinesi, Sergio Zurano y Lorena De Filippo.

En su fallo, publicado esta tarde en la web del Centro de Información Judicial (CIJ), el juez determinó que -en comparación con otros grupos como Prisa, Telefé, Telecentro, Directv, Indalo y Nemesio- se observaron “diferencias en la aplicación del procedimiento, en los plazos otorgados y en los dictámenes emitidos, por lo cual se arribó a la resolución que rechazó el plan de adecuación presentado por el grupo Clarín y dispuso la adecuación de oficio”, lo que demuestra una “arbitrariedad en el procedimiento”.

El pasado 4 de abril, Sabbatella se había presentado ante Bonadio en el marco de una declaración indagatoria, en la que sostuvo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se aplicó "en igualdad de condiciones para todos los grupos con la misma vara".

