Proponen cambiar el sistema de Salud

En el marco de la presentación de la revista Soberanía Sanitaria, se vivió ayer una jornada en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP en donde lo central fueron los pedidos para cambiar la visión sanitarista que rige a la Argentina por estas horas.

Una de las disertantes fue la decana de la Facultad de Periodismo y concejal platense del FpV, Florencia Saintout, quien en diálogo con diario Hoy destacó que “en los últimos meses los problemas se han acentuado en Salud. No se brinda una buena atención, no hay articulación entre las salitas y los nosocomios y por esa razón los hospitales se desbordan. Los profesionales no dan abasto. Hay que ir hacia otro lugar y se necesita un cambio profundo”.

Del encuentro participaron el exministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, y distintas autoridades de la unidad académica.