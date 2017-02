Provincia: "Vamos a hacer todo lo necesario para que las clases empiecen sí o sí"

El director General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, afirmó hoy que desde la administración que encabeza la gobernadora María Eugenia Vidal harán "todo lo que sea necesario para que las clases empiecen sí o sí" el lunes 6 de marzo, en el marco de la negociación de la paritaria docente.

“Vamos a usar todas las herramientas que dispongamos para que se garantice que los chicos estén en las aulas" el 6 de marzo, dijo el funcionario en una entrevista, ante un frente sindical que ya rechazó la oferta oficial de un 18 por ciento de aumento anual en cuatro tramos, ajustable si es superado por el índice de inflación.

Los docentes demandaron por el contrario un piso del 35 por ciento y amenazaron con un paro si no se alcanza un acuerdo. Finocchiaro sostuvo que la negociación paritaria no debe transcurrir "bajo la amenaza del no inicio de las clases” y rechazó que “los gremios tomen a los chicos como prenda de negociación”.