Publicidad oficial: el Gobierno habría violado la Ley de Ética Pública

Un informe realizado por Fopea advierte que el Ejecutivo destinó al menos $389 millones en avisos en los que aparece Macri en persona, yendo en contra de lo que dicta la ley. Alerta por las campañas ilegales efectuadas con recursos públicos

Una de las promesas centrales del Presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral del año 2015 fue la de modificar el reparto de la pauta oficial. Hoy, a casi 20 meses de gestión, la distribución discrecional de la misma sigue latente y, al acercarse las elecciones legislativas, su uso partidario electoralista no para de crecer.

De acuerdo a un trabajo realizado por el MediaLAB del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), en forma conjunta con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en su primer año de gobierno Macri dispuso para beneficio propio de al menos $389 millones en publicidad oficial, lo que violaría la Ley 25.188 de Ética Pública. La cifra equivale a casi el 16% de los $2.439,6 millones que el Ejecutivo invirtió en total en pauta oficial durante el año pasado.

Los encargados de la investigación advierten que el accionar del macrismo habría violado el artículo 42 de la Ley de Ética Pública, que establece que “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.

Los datos del estudio surgieron luego de analizar las bases de datos del Gobierno, especialmente las 10 campañas publicitarias más costosas que realizó la administración nacional en 2016. Tres de ellas, como “Juntos”, “Empezar” y “Jubilados”, tuvieron como eje central una serie de videos en los que aparecía Macri hablando a cámara como remate o parte de las piezas publicitarias.

“Juntos” fue la campaña más cara del macrismo, con un gasto de $206 millones; seguida por “Empezar”, que consumió $141 millones; mientras que para “Jubilados” se insumieron $42 millones. Para los especialistas, estas campañas habrían violado la legislación vigente en pos de favorecer la promoción de una persona en particular, en este caso el Presidente, y no para hacer publicidad de políticas públicas.

Aprovechamiento propio

A pesar de que desde el Gobierno insisten en señalar que “todas las propagandas de las que participó el Presidente llaman al trabajo en conjunto, sin tener colores ni nombres partidarios”, desde Fopea y ACIJ advirtieron sobre campañas ilegales efectuadas con recursos públicos que realizarían un uso abusivo de la pauta oficial.

En diálogo con diario Hoy, la coordinadora editorial de Fopea, Stella Bin, expresó: “Acá hay un funcionario que hace publicidad con fondos públicos, en este caso el Presidente Macri, y se entiende que podría haber usado este dinero en beneficio propio, personal, cuando la publicidad oficial debe dar a conocer hechos de gobierno”.

Para Bin, “midiendo las campañas en las que más plata se gastó, había tres en las que aparecía directamente el Presidente Macri, y una de ellas era en la que más dinero se empleó. Nosotros tomamos la base de datos e intentamos evaluar si esas campañas en las que aparecía Macri estarían violando la Ley. Efectivamente, la Secretaría de Comunicación Pública nos dijo que teníamos razón, que esas tres campañas fueron en las que más plata se gastó”.

Como puede observarse, la palabra del Gobierno de controlar los gastos de la pauta oficial no se cumplió. En este marco, no se habría dudado en utilizar la figura de Macri para uso partidario, yendo en contra de la ley, efectuando publicidades ilegales solventadas con dineros públicos.

Números de un informe demoledor

- $2.439,6 millones destinó el Gobierno en publicidad oficial el año pasado

- $389 millones habríanido en contra del artículo 42 de la Ley de Ética Pública

- $206 millones costó la campaña “Juntos”, que utilizó la imagen de Macri

- $141 millones salió la publicidad “Empezar”, con eje en la figura presidencial

- $42 millones insumió la propaganda “Jubilados”, que contó con la voz de Macri

- 16% del dinero totalde la pauta oficial habría violado la ley nacional

Gastos al por mayor

Las campañas que ponen en jaque al macrismo respecto al uso de la pauta oficial, como son “Juntos”, “Empezar” y “Jubilados”, costaron cientos de millones de pesos. En ellas puede verse al Presidente Mauricio Macri apuntando a “avanzar con lo nuevo en el país”, en vez de hablar sobre hechos de gestión. En tanto, concluía uno de esos anuncios diciendo: “Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor”.

Los 389 millones de pesos dados para su publicidad fueron distribuidos a través de 2.683 órdenes de pago, principalmente para la TV abierta y de cable paga (que son las pautas más caras), que insumieron alrededor del 55% del total de las mismas.

Fuera de estas tres campañas oficiales, se está analizando con mayor exhaustividad el spot sobre la Tarifa Social realizado por Presidencia de la Nación, que costó casi 200 millones de pesos, donde también se habría usado la figura de funcionarios oficiales para sostener un programa que daba beneficios a los sectores más vulnerables de la sociedad en medio de los tarifazos a los servicios públicos.

Además, se busca saber si este dinero efectivo que el Gobierno pagó por los espacios publicitarios, que en total suma $2.439,6 millones, fue utilizado por las empresas de comunicación como canje de deuda fiscal y previsional, para así bajar los déficits que las firmas comunicacionales poseen con el Estado nacional.

El Fútbol para Todos, usado con fines políticos partidarios

La utilización de la figura de Macri en los spots publicitarios del exprograma oficial es investigada por la Oficina Anticorrupción. Denuncian un avance “muy lento” de la causa dentro del organismo que conduce Laura Alonso.

El pasado 14 de mayo, mientras se disputaba el Superclásico entre Boca y River en la cancha del Xeneize, el entonces programa oficial Fútbol para Todos emitía en su tanda publicitaria el spot titulado “Para siempre”, en el cual el Presidente Mauricio Macri destacaba los logros de su gestión, publicidad que incluso el propio jefe de Estado dio a conocer en su cuenta personal de Twitter.

Dicho aviso muestra al mandatario haciendo una promoción personal, en la que se atribuye a sí mismo las obras públicas que realiza el Estado. Esta situación despertó la crítica de diversos sectores de la sociedad, que vieron en este spot la carencia de fines educativos, informativos o de orientación social, ya que no se explica de qué manera se efectúan las obras, yendo de esa manera en contra de la ley.

Este accionar motivó que la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, presentara ante la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Laura Alonso una denuncia para que se investigara dicha publicidad, que viola en forma flagrante el artículo 42 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Sin progreso

La denuncia hecha por la entidad señala que el Gobierno utilizó para “fines partidarios y electoralistas” el Fútbol para Todos, “autopromocionándose” el Presidente con obras que “pertenecen a todos los argentinos y no a un político en particular”.

El presidente de la asociación, José Lucas Magioncalda, en diálogo con nuestro medio, indicó: “A pesar de las promesas de campaña, el gobierno de Macri siguió usando el Fútbol para Todos como un método de publicidad política. Ese spot en particular, primero no era informativo, y segundo quería bajar una idea política en particular diciendo que él hacía lo que no se había hecho en 40 años, una locura total”.

“Ese tipo de discurso es para bajar línea desde un partido político y no es cuestión del Estado hacer eso, porque en definitiva se están usando fondos públicos para decir algo que la publicidad estatal no puede. Solo se tiene que atener a comunicar las obras que se están haciendo e informar sobre las mismas”, resaltó el letrado.

Magioncalda subrayó también que “la denuncia que hicimos ante la OA va muy despacio. Nosotros presentamos la misma al día siguiente de haber aparecido la publicidad en el Superclásico entre Boca y River. Van casi tres meses y la misma se encuentra casi parada”.

Además de la denuncia, desde la asociación se presentó ante la OA un proyecto de Reglamento para la Prevención de la Publicidad Oficial Ilícita en medios audiovisuales, que consiste en un sistema preventivo mediante el cual la OA, antes de que salga un spot publicitario, debe pedirlo y exhibirlo ante especialistas para que opinen sobre el mismo, y que sean ellos los que determinen si el aviso puede salir o no.

Pasos a seguir ante la Justicia

Tras la divulgación del trabajo realizado en forma conjunta por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), donde se muestra que el Gobierno de Mauricio Macri habría destinado al menos 389 millones de pesos para spots publicitarios que irían en contra de la Ley de Ética Pública, desde ambas organizaciones se evalúan pasos a seguir ante la Justicia ordinaria.

Desde la ACIJ dejaron trascender que por estas horas se encuentran preparando una acción judicial, que puede pasar por una medida de amparo o una denuncia directamente hacia el Ejecutivo por el tema, para que sean los tribunales de Comodoro Py los encargados de investigar si hubo o no delito en el accionar del Gobierno nacional.

Además, desde la asociación se llevará adelante una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) para que indaguen sobre el fin de los fondos públicos destinados a la publicidad oficial, analizando para ello las 24.430 órdenes de pago por el total de la pauta oficial que salieron el año pasado desde el Gobierno para abonar a diferentes medios de comunicación a lo largo y ancho del país.

Los abogados de la ACIJ esperan que la denuncia tenga los efectos investigativos deseados y que no caiga en los “cajones judiciales” que cada vez que tocan causas cercanas al poder de turno, se encuentran con vericuetos legales donde las mismas son demoradas con diversas estratagemas que terminan beneficiando a los posibles cometedores de delitos.