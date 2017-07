El pedido de la mamá de Miguel Bru

“Que le den a Justo López una libertad extraordinaria y que diga dónde está Miguel”





Así lo pidió la madre del estudiante de Periodismo torturado y asesinado en 1993, quien se refirió a la situación del expolicía detenido. Además, junto con un testigo del caso hablaron sobre el manejo de la causa por parte del fiscal Fernando Cartasegna

Rosa Schönfeld, madre de Miguel Bru, el estudiante de Periodismo asesinado y desaparecido hace 24 años en La Plata, y Mario Gianotti, testigo de la causa, quien denunció días atrás a Fernando Cartasegna, contaron cómo estuvo estancada la investigación del caso durante los últimos años.

“Hace más de un año y medio que declaré en la causa. Ni siquiera mi esposa sabía, porque tenía que mantener la reserva debido al cargo público que yo ocupaba”, sostuvo Gianotti, exdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, quien se presentó en la Fiscalía nº 4 en diciembre de 2015 para relatar los detalles que el expolicía Justo López le había dado sobre cómo habían ocultado el cuerpo de Bru. Conrespecto a este último, actualmente detenido, Schönfeld reclamó: “Que le den a López una libertad extraordinaria y que diga dónde está Miguel” (ver recuadro).

Gianotti, por su parte, expresó: “Me parece un escándalo estar envuelto en esto, porque el objetivo no era este, sino el hecho de colaborar. A partir de que este hombre (Cartasegna) se desquició y se armó todo este circo, y de acuerdo al tenor de lo que declaré, ahora quiero que investiguen qué hizo el fiscal, con quién habló. Pedí que vean los contactos, porque me parece bastante peligroso el hecho de no saber en manos de quién estaba la causa. No puede desaparecer y aparecer algo tan grande delante de las narices de todos”.

Las amenazas

El exfuncionario municipal señaló que lo “llaman diez segundos, escuchan y cortan. Es muy difícil no tener miedo, porque no sé de dónde pueden venir estas amenazas y qué puede pasar. Necesito tener esas respuestas”. El denunciante añadió que aportó “los datos para que se investigara lo que a mí me han contado, pero eso nunca pasó y realmente no sé qué esperan para arrancar con la pesquisa. En 2015 fui a declarar y después me llamaron cinco veces para ir a ratificar. Ya me daba vergüenza. No me parece que sea justo que me estén tomando el pelo, y así y todo el caso no se mueve”.

Sobre su declaración, Gianotti refirió que hay “cosas muy puntuales y sensibles que son fáciles de chequear”. Además, aseguró: “Puntualmente quiero que se investigue a Cartasegna, porque yo me puse en manos de este sujeto que terminó haciendo cualquier cosa”. En las ocasiones en las que Gianotti fue a la Fiscalía nº 4, vio al fiscal “muy hostil con Rosa (Schönfeld) y también conmigo. Él estaba más preocupado por tratar de darme vueltas sobre el asunto y terminamos discutiendo, porque le dije que lo iba a denunciar en Control Calificado, pero no hizo nada”.

En este marco, el exfuncionario comentó que le gustaría que pusieran a una persona idónea para investigar el caso, como el doctor Felipe García, de la Policía Judicial.

La lucha de Rosa

Por su parte, Rosa Schönfeld recordó que “cuando Mario (Gianotti) declaró, yo justo venía manejando, estacioné y él me dijo: Terminé de declarar, va a ser la última búsqueda. Entonces fui a verlo a Cartasegna y, desde la Procuración, hacía tiempo que trabajaba un instructor en la búsqueda de Miguel. Dejé pasar unos días y volví a la Fiscalía a preguntar qué se había hecho. Entonces me mostraron un montón de fotos que se habían sacado de la costa (en donde se buscó el cuerpo de Bru). Les dije que eso no me servía de nada y que lo que había que hacer era empezar a limpiar el terreno y excavar. Entonces, el instructor dijo: Tenemos que ampliar la declaración del testigo. Pero cuando fueron a buscarla no estaba la dirección ni el teléfono, no habían tomado ningún dato de él”.

“Nos peleamos mucho con Cartasegna. En un momento de la audiencia, le dije voy a ir al lugar donde Gianotti señalaba, y el fiscal me contestó: No, porque es muy peligroso, ahí hay una cocina de droga. Pero eso era un pretexto”, comentó Rosa. Agregó que “en cierto punto le mencioné (al fiscal) que iba a pedirle una audiencia a la gobernadora para denunciar esta situación, ante lo cual él se puso muy nervioso. En un momento me dijo que yo no era parte de la causa y entonces le pregunté, según él, qué soy yo, porque no puede ser que después de 24 años de lucha la familia y la Asociación Miguel Bru no seamos parte. Él (Cartasegna) tenía la intención de no investigar o de ocultar los datos que se traían. No sé cuál era su problema”.

Recompensa del Ministerio

Rosa Schönfeld señaló que sospecha de la Policía, y comentó que “hoy está de nuevo detenido (el exsargento Justo) López y en buena hora desde el Ministerio de Seguridad (bonaerense) ofrecieron una recompensa de 300.000 pesos por decir dónde está Miguel. Agradezco la intención del ministro”.

Asimismo, manifestó: “No quiero un preso más, quiero que su abogada, Norma González, le haga entender a López que acá no estamos buscando otro preso, acá lo más importante siempre fue encontrar a Miguel”. Además, añadió que “quedó probado que a Miguel lo torturaron y lo hicieron desaparecer desde adentro de la comisaría 9ª. Gracias a Dios que iluminó al Dr. Coriolano, quien encontró un error en el libro de guardia de la comisaría, porque había un borrón que no se podía hacer”, bajo el cual estaba el nombre y apellido de Miguel, recordó.

Schönfeld enfatizó que quiere “ofrecerle a la Justicia que le den a López una libertad extraordinaria, que ni tenga que pasar por el Patronato de Liberados, pero que diga dónde está Miguel. Lo digo de todo corazón. Él fue uno de los que desaparecieron a Miguel.

Que diga dónde está. Si tiene que cobrar la recompensa, que la cobre. Esto tiene que llegar a un final”.