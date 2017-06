Randazzo rompió el silencio tras un año y medio

El exministro del Interior Florencio Randazzo rompió hoy el silencio en su carácter de precandidato a senador nacional del Frente Justicialista y aseguró que el objetivo de su espacio es "ponerle un límite" al presidente Mauricio Macri.

Junto a su compañera de fórmula, Florencia Casamiquela, Randazzo destacó su decisión de competir en las PASO dentro del PJ bonaerense, frente a la determinación de la ex presidenta Cristina Fernández de postularse como senadora por fuera de la estructura de ese partido.

"Cuando me hice cargo de los ferrocarriles después de la tragedia de Once, cumplí; cuando dije que si el candidato (a presidente) era elegido a dedo yo me iba a mi casa, cumplí", subrayó Randazzo desde un hotel porteño, al hacer un repaso de algunos acontecimientos vividos durante el gobierno anterior, que lo alejaron de la ex presidenta.