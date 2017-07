Ratificaron el triunfo de Roberto Baradel en el distrito de La Plata

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires desestimó ayer la impugnación que la Lista Multicolor realizó en referencia a las elecciones del Suteba en el distrito de La Plata, ratificando la victoria de la Lista Turquesa, que es parte de la Lista Celeste-Violeta provincial, liderada por Roberto Baradel. “Esta decisión ratifica lo que sucedió en las 43 urnas en las elecciones de la ciudad de La Plata. Corrobora lo que había ocurrido, porque la Multicolor también había presentado esto antes de las elecciones y el Ministerio ya había fallado de la misma forma”, sostuvo ante diario Hoy Patricio Villegas, el secretario general electo.

“El intento de deslegitimarnos vino porque no querían perder. Fue una elección muy reñida en la que se ganó por 6 votos, y fue ejemplar porque no hubo nada fuera de lo normal: no hubo impugnaciones de mesas ni votos observados. La verdad es que fue una elección trasparente y el trabajo de la Junta Electoral platense fue impecable”, señaló el gremialista.

Para Villegas “la Lista Multicolor, que es un frente conformado por distintos partidos de izquierda, no quería perder un bastión de poder como es el distrito de La Plata, ubicado donde está la Dirección General de Escuelas y desde donde se maneja políticamente todo en la Provincia de Buenos Aires”. “Nosotros estábamos totalmente tranquilos el día de las elecciones, porque teníamos la fuerza de lo que pudimos construir en estos cuatro años del frente Estela Maldonado. Ratificar lo que ocurrió el día de las elecciones a nosotros nos dejó tranquilos, con la enorme responsabilidad de representar a los trabajadores de la educación de La Plata”, aseguró el sindicalista, quien afirmó que tienen “el objetivo de aumentar la cantidad de afiliados, llevar el sindicato a las escuelas, garantizar la atención sindical y traer todas las políticas de Suteba de la Provincia a la ciudad. Ese es nuestro desafío”.