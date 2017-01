Reclaman al Gobierno encaminar la economía

Héctor Daer, uno de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), le pidió al Gobierno nacional que encamine la economía para reactivarla y poner en marcha el país, al mismo tiempo que advirtió que es un problema para la Casa Rosada “que le hagan creer que las cosas andan bien”. Por otro lado, resaltó la crisis que atraviesa nuestro país y señaló que “la situación de los trabajadores no ha sido la mejor en 2016. No solo no ha sido la mejor, sino que ha empeorado. Hay más desempleo y más pobreza”.

En este marco Omar Maturano, dirigente del sindicato que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes, sostuvo que 2017 “será un año conflictivo porque comenzó con un ajuste” y agregó que continúan los despidos en los distintos sectores de la economía porque no se respetó el acuerdo firmado entre el Gobierno, los empresarios y la CGT. “Fuimos prudentes, pero si esto sigue así vamos a comenzar un plan de lucha”, finalizó.