Reclamos por el regreso del tren: crece el malestar de los vecinos de Hudson y Pereyra



















Tal como informó este medio, la empresa estatal Trenes Argentinos anunció que ayer saldría la primera formación eléctrica de la estación de Constitución con destino a City Bell. Sin embargo, vecinos de Hudson y Pereyra, localidades donde el servicio no funciona por el plan de electrificación, cortaron las vías y el retorno del transporte hacia el barrio platense finalmente no se concretó. El problema central es que los nuevos trenes requieren andenes elevados y las estaciones de Hudson y Pereyra no han sido readaptadas.

En este marco, el malestar y descontento de los frentistas va en aumento. Pasada las 19 de ayer, los vecinos mantuvieron una asamblea para definir las próximas medidas de fuerza de cara a una reunión que se realizará mañana con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. “Se habló puntualmente de lo que vamos a presentar en el Ministerio de Transporte. Mañana (por hoy) se hará una nueva asamblea a partir de las 19 a fin de tratar otros temas y para que más personas se puedan acercar. Va a venir un asesor legal a ayudarnos, para saber cómo proceder. Vamos a volver a cortar las vías desde las primeras horas”, detalló a Hoy Ana Vallejos, vecina autoconvocada de Hudson.

En este marco, la frentista explicó que durante la jornada de hoy se va a terminar de bosquejar el temario a presentar ante Dietrich. “Lo principal que queremos dialogar es el tema de los andenes y de los horarios, porque siempre tuvimos problemas con la frecuencia de la medianoche”, explicó la vecina.

“La realidad es que nosotros estamos dudando de que vayamos a salir de esa reunión con alguna propuesta que nos satisfaga, pero nos encontramos abiertos y dispuestos a escuchar” explicó Javier, otro frentista de Hudson. En este marco, detalló que: “La única propuesta que nos cerraría es que podamos usar el tren, otra no nos sirve. El tema de los colectivos ya fue planteado por Ferrocarriles Argentinos y la verdad que no nos convence, nosotros somos usuarios y sabemos que andan mal y son deficientes, que cuando llega el tren los colectivos ya se fueron, que nos hacen esperar en lugares con condiciones inapropiadas para que funcionen como parada de colectivo. Estamos esperando una oferta superadora desde el Ministerio”.

Más de un año de demora

En las últimas horas de ayer, desde la cartera de Transporte de la Nación se aseguró que en Hudson y Pereyra se comenzaron las obras de readecuación de las paradas hace 10 días y que en esas dos directamente se construirán los andenes definitivos, los cuales estarían listos en un máximo de 75 días. Además, se explicó que para no dejar sin conexión a estas ciudades se pondrán colectivos hacia ambas localidades desde Plátanos mientras duren las obras. Sin embargo, los vecinos niegan esto y descreen de futuras obras, ya que, pasado un año y medio, hasta ahora no se ha concretado ningún avance. “Hace un año y seis meses que estamos esperando una estación”, señaló uno de los voceros de la protesta y reclamó “al menos andenes provisorios para que la gente no pierda cinco horas para viajar a Buenos Aires o a La Plata”.

El servicio de trenes fue interrumpido el 7 de septiembre de 2015 con la promesa de que las obras demorarían tan solo 90 días. Sin embargo, ya han pasado 18 meses en los que la única solución fue micros deficientes para llevar a los pasajeros que habitualmente usaban las formaciones, un servicio que actualmente está desbordado por la cantidad de usuarios que dependen del tren.