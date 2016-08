Reunión fuera de agenda: Macri recibió a Gómez Centurión

Mauricio Macri recibió en Olivos al ex titular de Aduana Juan José Gómez Centurión. El vínculo se adjuntó fue de la agenda oficial que mantenía el Presidente de la Nación para el día de la fecha. En la misma, el ex militar presentó con el fin de ‘ampliar su argumentos’ y ratificar que no ha cometido algún ilícito.

El Ejecutivo le comentó en el encuentro que en el caso de que la Justicia dictamine que no haya infligido la ley retornará de manera inmediata al cargo en Aduana.

La causa que marcó el corrimiento de Gómez Centurión de la Aduana fue luego de que el ministerio de Seguridad recibiera un sobre anónimo donde se acreditaba un suceso de corrupción que protagonizó el veterano de Malvinas y que la cartera gubernamental a cargo de Patricia Bullrich mandara a la Justicia.

Sobre esto, el ex funcionario macrista acotó que resultó ser una ¡devolución de gentilezas’ por una anterior denuncia que databa de presuntas inconsistencias en declaraciones juradas anticipadas de importación.