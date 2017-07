Rívolo rechazó el intento del Gobierno nacional de desplazar a Gils Carbó

El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, rechazó los intentos del Gobierno nacional de separar de su cargo a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Hace ya algunos meses que la procuradora está en el ojo de la tormenta y recibe ataques de todo el arco oficialista, inclusive del propio Presidente Mauricio Macri, cuya actitud Gils Carbó supo calificar como “lamentable”.

Rívolo, quien sorprendió con sus declaraciones, aseguró que no dará lugar a ninguna maniobra por parte del Ejecutivo Nacional que no esté respaldada por un marco legal y advirtió que desde el organismo “no estamos dispuestos” a que la ley se lleve “por delante”.

El fiscal admitió que hubo momentos donde desde la Asociación fueron críticos, en muchos aspectos, sobre la gestión de Gils Carbó. Sin embargo, sostuvo que desde la entidad no están “dispuestos, por más que se debata de la manera que se quiere debatir, a que la ley se lleve por delante”. Al mismo tiempo, cuestionó que, “porque el conjunto de la política no está de acuerdo con su gestión, se la intente separar del cargo de una forma que la ley no apruebe”. En este marco, explicó que es necesario construir “institucionalidad” y remarcó que “no vamos a dejar una sola gota de sudor para defender a fiscales que caminen por fuera de la ley”.

En este contexto, el fiscal lamentó la debilidad que maneja el Ministerio Público Fiscal desde la salida del procurador Esteban Righi, salpicado por el escándalo de la causa de la imprenta Ciccone Calcográfica: “Esto nos sometió a críticas de la sociedad, nos ha llevado a manipulaciones”.

“Lo que queremos es construir un Ministerio Público Fiscal fuerte, en lo penal, civil y comercial, y que los fiscales tengan un papel institucional como el que les dio la Constitución de 1994”, concluyó Rívolo.