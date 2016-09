Robo en la casa de Garro: Indagaron a otra vez a la mucama







Esta mañana la fiscal interviniente en la causa del robo a la casa del intendente Julio Garro, Virginia Bravo, tomó indagatoria a la mucama que se encontraba en el Country Abril, el día del confuso episodio.

El abogado de una de las partes, confirmó a diariohoy.net que: "ésta es la tercer testimonial que presta la empleada doméstica de Garro, ahora a pedido de la defensa del imputado. En primera instancia ratificó todos los dichos anteriores, y fue interrogada sobre algunos pormenores sobre como fue el robo, como quedó la vivienda, cuál era su actividad. No hubo mayores datos, pero siempre hay nuevos elementos que completan la causa", afirmó

El abogado del particular damnificado quiso reservar la indentidad de la mucama, pero contó detalles sobre lo sucedido esa mañana: "Ella ingresó a la vivienda como lo hacía normalmente, por la puerta de guardia del Country. Llegó y empezó a hacer su tarea doméstica de limpieza y en un momento en que estaba limpianbdo el baño de la plata baja, ingresa una persona que ella manifestó que pensó que era un pintor o algún empleado, pero esta persona era uno de los delincuentes que enseguida la ató con un precintos en las manos y en los pies y la dejaron en el baño. Luego empezaron a traer al resto de las mujeres que estaban en la casa", afirmó el abogado.

"Así permanecieron hasta que escucharon que no habia más ruidos. 45 minutos después se quitaron los precintos y lograron escapar del baño en donde fueron reducidas. ahi vieron que en la vivienda habia todo un desorden. Todos los cajones tirados, habia bolsos con ropa que ellos habían traido de la planta alta para llevarse y luego no se lo llevaron"

"En la planta alta habian revuelto todas las habitaciones, estaban toda la ropa tirada por los pisos de la casa, pero como ya no escucharon más ruido y cuando vieron que estas personas no estaban por afuera, se subieron al automóvil de la familia Garro y en un estado de angustia no sabian que hacer. entonces la señora del intendente lo llamó por teléfono y él le indicó que volviera a la casa que el se comunicaría con la guardia".

"En el domicilio se encontraba el personal que trabaja en la casa, la mujer del intendente, su hermana y las hijas"

"En el robo se sustrajeron artículos personales, como declaró en su momento la familia, una suma de 30mil pesos y ropa. El imputado actuó con otras personas, por lo menos 2 o 3 más y existen videos que lo prueban", concluyó el abogado.