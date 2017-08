Saintout: “No puede ser que en las calles las mujeres sean objeto de acosos”

La edil Florencia Saintout impulsó ayer un proyecto contra el acoso callejero y pidió que se informe qué actividades realizó el gobierno en el marco de la Emergencia en Violencia de Género.

Tal como lo anticipó este medio el pasado martes, la edil solicitó la incorporación al Código Contravencional la figura de “acoso callejero”, entendida como “las conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, en tanto afecten su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito”.

“Los acosadores deben aprender que cuando se dice no, es no. No puede ser que en las calles las mujeres sean objeto de acosos y que, todavía, haya varones no sean conscientes de esto”, sostuvo.