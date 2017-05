Conferencia junto a Víctor Hugo y Moreau de cara las Legislativas

Saintout: “Vamos a tener las mejores listas”







Así lo aseguró Florencia Saintout de cara a las elecciones legislativas. Criticó al gobierno de Macri y se refirió a las responsabilidades históricas de los dirigentes peronistas

"Estamos ante un gobierno que está destruyendo lo que se ha construido durante mucho tiempo”, disparó la concejal del Frente para la Victoria (FpV), Florencia Saintout, en diálogo con diario Hoy. La referente kircherista estuvo presente, junto al periodista Víctor Hugo Morales y el líder del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moreau, en una conferencia sobre “Democracia o Corporaciones: desafíos en el contexto neoliberal”. En este marco, la dirigente del FpV hizo un análisis sobre el momento histórico que se está viviendo, realizó un balance sobre el gobierno de Cambiemos y dio su perspectiva de cara a las próximas elecciones, tanto las primarias como las de octubre.

“Toda la gente que vino quiere pensar de qué se trata lo que estamos viviendo. Es gente que tiene ánimo de cambiar la situación. Se discutió mucho sobre el optimismo o pesimismo que se vive en este tiempo histórico, donde hay muchísimos problemas”, sostuvo Saintout, al mismo tiempo que agregó que se está en un clima en el que “hay muchas necesidad de cambiar de verdad, pero no ese tipo de cambio para que esto funcione, sino para mejorar la vida de la gente”.

En relación a los comicios de octubre, la concejal sostuvo que hay muchos desafíos, pero “en terminos electorales el principal es no olvidarnos nunca de que la política no es solo la próxima elección. Este es un tiempo en el cual las convicciones, los principios, lo que uno genuinamente cree importan más que nunca, y no la especulación de un cargo”. La decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) aseguró que “vamos a tener las mejores listas y junto a los mejores programas, las mejores ideas, y compañeros y compañeras más generosas”.

“El mejor peronismo va a ser el que se comprometa con los vecinos”, afirmó.

Por otro lado, la concejal se refirió a la unidad del peronismo, idea que viene bregando gran parte del sector, entre ellos el exintendente de La Plata, Julio Alak, y explicó que, al igual que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, considera que no hay que “hablar tanto de las internas, sino de los problemas de la gente. Realmente el mejor peronismo va a ser el que se comprometa con los vecinos”, explicó a este diario.

Saintout hizo alusión a la idea de “responsabilidad histórica” que mencionó Cristina Fernández de Kirchner en una entrevista durante la semana, y explicó que no se trata de hacer “lo que uno quiere, de tener el capricho de un día ser candidato y especular en qué lugar de la lista va. Se trata de saber que tenemos la responsabilidad histórica de poder lograr en muy poco tiempo tener gobiernos que se parezcan a la gente, que respondan a la necesidad de la gente”.

Por último, se refirió a los vecinos de La Plata y sostuvo que no son personas que agachen la cabeza: “Tenemos conciencia de derecho, tenemos gente muy bien preparada que sabe lo que le corresponde, que no le pueden decir cualquier cosa, ni mentir como le han mentido en la campaña sin que esto tenga consecuencias; las cuales espero que se vean en esta o en la siguiente elección, pero claramente nuestra sociedad no va a aceptar cualquier cosa”.

“El gobierno de Macri nos ha llevado al borde del precipicio”

Además de Saintout, en la conferencia “Democracia o Corporaciones: desa­fíos en el contexto neoliberal”, estuvo el referente radical y líder del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moreau. El exdiputado explicó que el encuentro demuestra “la voluntad y la potencia de muchísimos sectores de la sociedad que no están dispuestos a rendirse. La gente tiene conciencia de que el gobierno de Mauricio Macri nos ha llevado al borde del precipicio y que hay que evitar desbarrancarse, esto es consecuencia de un Gobierno que en 17 meses ha puesto en crisis la educación, la salud, el consumo, la producción, el comercio, el trabajo y la industria”.

Moreau continuó con sus críticas al Ejecutivo nacional y sostuvo que tanto la dirigencia política como la sociedad tienen que hacer un esfuerzo de inteligencia y de generosidad de cara a las elecciones legislativas de octubre. “No hay nada más importante que derrotar al macrismo antes que el macrismo derrote a la sociedad argentina. Yo creo que si hoy hay sectores que siguen vinculados a la política y no salen a gritar a la calle “que se vayan todos” es porque existe la esperanza de un resultado electoral”.

En este marco y con los comicios legislativos como punto central, se refirió a que es necesario que los políticos no se comporten como candidatos “y menos aquellos que han estado afónicos durante 17 meses. Necesitamos dirigentes comprometidos en la defensa de todos los intereses del campo popular que se ven afectados por la política macrista”.

Por último elogió a Florencia Saintout y la calificó como “una dirigente muy importante por su lucidez y compromiso. Tiene un futuro inmediato muy importante.

Florencia encarna un cambio sustantivo en la construcción de una ciudad que contenga a todos los platenses”.