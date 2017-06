Ministerio de Trabajo de Nación

Salario Mínimo: no hubo acuerdo y el Gobierno decretó aumento de 800 pesos hasta fin de año











En lo que fue considerado como una “burla” por parte de los gremios, el Ministerio de Trabajo decidió incrementar el Salario Mínimo a $8.860 hasta el mes de diciembre. El número propuesto no cubre siquiera el 65% de lo que se necesita para no caer en la pobreza. Malestar sindical

A pesar del rechazo expresado por las centrales sindicales a la propuesta oficial, el Gobierno nacional determinó anoche, a través del Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, un incremento del 24% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en tres cuotas, que se terminarán de pagar en julio del año que viene.

De esta manera, el SMVM pasará de 8.060 a 10.000 pesos, disponiendo la cartera laboral que el mismo se ajuste en tres tramos: $8.860 a partir del 1º de julio, $9.500 a partir del 1º de enero y $10.000 desde julio de 2018.

La resolución de Triaca se dio luego de que fracasara la reunión del Consejo del Salario Mínimo que juntó al Gobierno, sindicalistas (la CGT y la CTA) y empresarios. Allí, el pe­dido gremial era el de un salario de $14.060, lo que representaba un aumento del 75%, mientras que las cámaras empresariales acudieron con una oferta que lo elevaba a $9.700, que en los hechos era una suba del 20,3%. Con los hechos consagrados, es la primera vez en la historia que el Consejo del Salario no llega a un acuerdo entre las partes.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Trabajo planteó que “ante la ausencia de un acuerdo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió elevar a través de un laudo la pauta del mínimo salarial que debe percibir un trabajador soltero en la Argentina por la jornada laboral acordada a $10.000, lo que equivale a un aumento del 24%”.

Este incremento dado por el Gobierno no alcanza siquiera para cubrir el 65% de la Canasta Básica Total que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el cual en el último informe de mayo señala que una familia tipo necesita $14.665,88 para no caer en la pobreza. Así se demuestra que esta decisión gubernamental no sirve siquiera para paliar las mínimas necesidades elementales de la población.

Como si esto fuera poco, durante el primer cuatrimestre del año la tasa de inflación superó el 9%, complicándose así aún más la situación de pobreza e indigencia que se vive en el país.

En alerta

La resolución oficial de resolver el conflicto por medio de una acción inconsulta cayó muy mal en el sindicalismo, que se reuniría en las próximas horas para plantearle sus quejas al Gobierno. De no darse una solución, especulan con posibles medidas de fuerza en el futuro cercano.

Para los sindicatos fue una “verdadera vergüenza” y un “despropósito” la decisión del Gobierno de otorgar “migajas” al sector asalariado, que depende de un ingreso fijo y que debe hacer frente “a un escenario de creciente inflación y conflictividad social” que este tipo de situaciones “extrema al límite”.

Son muchas las voces que se alzaron en contra de la resolución oficial a partir de la noche de ayer dentro del sindicalismo, pidiendo un “endurecimiento” en las medidas gremiales contra el Gobierno nacional y contra las políticas de ajuste que viene implementando.

Por su parte, otro de los reclamos de los gremios que acudieron a la cita oficial era el de la actualización del seguro de desempleo, que se ubica por estas horas en los 3.000 pesos y está por debajo de la línea de indigencia. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no brindó precisiones sobre el tema ni dijo cuál será su oferta a futuro.

“Es una vergüenza lo propuesto”

Susana Mariño

Secretaria General del Soeme Provincia de Buenos Aires.

“Es una vergüenza lo que el gobierno le propuso a los trabajadores. Dar un aumento de apenas 800 pesos hasta fin de año, y dar por terminada las negociaciones para imponer su voluntad por decreto es algo inaudito, propio de una gestión que lleva a que los trabajadores estemos cada vez mas castigados.

El movimiento obrero va a estar unido para ponerle un freno a esta segunda etapa del ajuste, que ya empezaron a aplicar a costa de los bolsillos de los laburantes”.

“La oferta del Gobierno es muy pobre”

Roberto Baradel

Secretario general de la CTA, Provincia de Buenos Aires

“No queremos que el Salario Mínimo se sitúe en la línea de pobreza y lamentamos profundamente que el Gobierno lo decida unilateralmente. Las centrales sindicales sentamos posición ante el Consejo reclamando que el Salario Mínimo alcance la Canasta Básica, pero tanto los empresarios como el gobierno de Macri hicieron oídos sordos a nuestros pedidos y se burlan de los derechos de los trabajadores”.

“El Ejecutivo tiene falta de sensibilidad”

Cristian Vander

Secretario general del gremio telefónico en La Plata

“Es un desastre, tomaron esta decisión para tratar de quedar bien con este aumento, pero es una vergüenza lo que están dando. Ochocientos pesos más no incrementan en nada el salario de los trabajadores. Creo que el Ejecutivo tiene falta de sensibilidad, ellos toman esto como una limosna al pobre. No es el momento de comprometer a los trabajadores para hacer algo, porque hay que conservar los puestos de trabajo; esto se soluciona de otra forma, que es combatiendo este modelo en las urnas, los trabajadores tienen que votar lo que realmente hay que votar”.

“Es una muestra de desprecio hacia los trabajadores”

Florencia Saintout

Decana de la Facultad de Periodismo de La Plata

“Es la primera vez desde la creación del Consejo del Salario que no hay acuerdo. Esto es porque la propuesta del Gobierno es inaceptable y es una muestra de desprecio absoluto hacia los trabajadores. Sobre todo en un contexto en el cual el aumento de los servicios públicos esenciales, como el gas, llega al 300% y la luz ronda el 200%. Además algunos productos de la Canasta Básica como la leche, el yogur, la manteca y el queso duplicaron y triplicaron la inflación que reconoció el Indec para el último año; y los medicamentos de uso masivo aumentaron un promedio de 75%”.