Scioli confirmó que será padre a los 60 años: “Gisela está embarazada”

El exgobernador bonaerense, Daniel Scioli, confirmó anoche al canal A24 que su pareja, Gisela Berger, “está embarazada”, reconociendo que será “papá a los 60 años”. Luego de una semana en la que se difundieron muchas cuestiones vinculadas a la vida privada y sentimental de Scioli, quien fue considerado parte de un triángulo amoroso, el excandidato presidencial se despachó con una bomba al informar que tendrá un hijo con la joven modelo de 28 años, con quien mantiene una relación sentimental desde el año pasado.

“Estamos atravesando un desafío hermoso. Yo tuve muchos en mi vida, algunos muy complicados, como el accidente y otras adversidades. En este momento Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé y esto nos da una emoción muy fuerte”, expresó el exmandatario provincial. “También padezco miedos, tengo 60 años, pero a la vez estoy con la felicidad de un nuevo nieto”, agregó.

En relación a los rumores por una supuesta infidelidad, promovidos por su pareja, Berger, Scioli sostuvo que esa situación “le dolió a Gisela” porque “es una chica sensible, como cualquier mujer embarazada”. Asimismo, sostuvo: “Esto me da muchas razones nuevas para luchar por un país mejor”.

En la misma línea, destacó como positivo el desafío que le impone una nueva paternidad. “Me exige renovarme y me da una pasión mayor”, aseguró.

El exgobernador había quedado involucrado esta semana en una polémica que se desató cuando su novia y ahora madre de su futuro hijo, Berger, publicó en sus redes sociales mensajes de un supuesto encuentro de Scioli con la modelo Sofía Clérici.

Por su parte, Clerici negó el rumor. “No me considero tercera en discordia. Me gusta divertirme con amigos, hablando y mandando videos, juego. Pero con Daniel no tuve relaciones sexuales”, sostuvo, poniéndole fin al asunto.