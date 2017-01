Scioli descartó ser candidato en las legislativas

El exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, manifestó en el día de ayer que no está en sus planes postularse en las próximas elecciones legislativas. Por el momento, el excandidato a presidente dijo estar en la tarea de estudiar y analizar temas de la coyuntura nacional, “porque tengo que pensar desde dónde puedo defender más a la gente y ayudar más al país. No se trata de ser candidato porque sí, sino ver dónde me puedo sentir útil”, explicó.

Por otro lado, el exmandatario resaltó el trabajo de su sucesora, la gobernadora María Eugenia Vidal, diciendo que “está encarando cuestiones estructurales muy importantes”. Al respecto de si hubo o no corrupción durante sus pasados años de gestión, indicó que la Provincia “tiene un andamiaje institucional” que fue respetado “a rajatabla”. “Los organismos de control estuvieron en manos de la oposición, como la Fiscalía de Estado, la Contaduría o el Tribunal de Cuentas”, detalló Scioli.

El vicepresidente del Partido Justicialista se refirió a las causas en su contra señalando que aclara una cosa “y se vienen con otra”.

Por otro lado, indicó que tras perder las elecciones presidenciales como representante del kirchnerismo ante el macrismo, ahora no lo moviliza “la bronca y el revanchismo”.

@danielscioli aseguró que "no se trata de ser candidato por ser candidato"https://t.co/TeZ5snLx71 — Diario HOY (@diariohoynet) 29 de enero de 2017