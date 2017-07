Scioli: "tenía razón cuando advertí qué pasaría si ganaba Macri"

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, Daniel Scioli, criticó hoy la gestión del Gobierno en la economía y dijo que "tenía razón" cuando en la campaña electoral de 2015 "alertó" sobre lo que iba a pasar si ganaba Mauricio Macri.

Scioli, quinto en la lista de candidatos del espacio que dirige la ex presidenta Cristina Fernández, dijo que hay un "retroceso en las políticas de estado de inclusión" y que sectores como "la ciencia, la tecnología, el turismo" estarían en deterioro por la gestión de Cambiemos.

Asimismo, destacó que su "prédica en la campaña presidencial, alertando sobre lo que ahora muchos, la mayoría, ha tomado conciencia diciéndome que tenía razón".



En declaraciones de esta mañana, el ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial definió a Unidad Ciudadana como "una fuerza política que ha creado la propia gente en defensa propia", ante "las decisiones que va tomando el gobierno a diario en materia económica y social que van generando incertidumbre, bronca y desazón".

Scioli también destacó el acto de lanzamiento de campaña que encabezó la ex presidenta en Mar del Plata, "presentando una diversidad de testimonios de las distintas realidades de una ciudad" donde hay "un fiel reflejo de una movilidad social ascendente que ha retrocedido".

Asimismo, pidió que "la gente tenga la tranquilidad, la seguridad de (que Unidad Ciudadana es) quien le va a garantizar ponerle un freno a esto, defenderla y luego la va a sacar adelante".