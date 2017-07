Se derrumba la producción petrolera nacional

La política energética del Gobierno, en la mira

La actividad hidrocarburífera descendió un 8% en los primeros cinco meses del año, a la vez que las importaciones de crudo casi se cuadriplicaron con respecto a 2015. YPF y las inconsistencias del modelo de Aranguren, que ponen en peligro la industria del oro negro en el país

Vamos a llevar adelante una verdadera revolución en la producción de crudo”, aseveró hace unos meses atrás el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, a la hora de explicar la política económica del Gobierno. La realidad muestra que, más allá de los dichos del funcionario, la actividad petrolera no cesa en su disminución, preocupando a propios y extraños.

Un informe elaborado por el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) muestra que en los primeros cinco meses del año la producción petrolera descendió un 8% en todo el territorio nacional, evidenciándose una crisis que crece con el correr de los meses. Los que más sufrieron esta baja fueron los mayores procesadores de crudo en el país, como lo son la Cuenca neuquina (donde se encuentra Vaca Muerta) y el Golfo de San Jorge, que juntos suman el 90% de la producción nacional, los cuales descendieron un 10,5% y un 7,3% respectivamente.

Lejos de la promesa oficial de recuperar el autoabastecimiento perdido, la importación de petróleo en los primeros 5 meses de este año creció un 326% con respecto a 2015, lo que hace que en lo que va de 2017 se haya adquirido al exterior un 4,8% más de crudo que en todo el último año de gobierno de Cristina Kirchner.

La compra de hidrocarburos al exterior el año pasado había crecido un 119%, lo que va de la mano con la baja en la producción local, que ha llevado a que por estas horas el 40% de los pozos petroleros nacionales se encuentren subutilizados, y que las nuevas perforaciones en Vaca Muerta, el mayor reservorio nacional, haya mermado un 20%.

Las consecuencias directas de la baja en la producción hidrocarburífera y la suba en la importación de petróleo serían el alza indiscriminada de los precios de los combustibles en todo el territorio nacional.

En caída libre

De acuerdo a los especialistas consultados por diario Hoy, la crisis en el sector petrolero todavía no tocó fondo, y en eso es clave la inconsistencia del modelo oficial a través de YPF, con una política plagada de contradicciones y que apuesta a una nueva “reprivatización” de los intereses hidrocarburíferos nacionales.

Hoy, la petrolera estatal no solo está endeudada en bonos y deudas financieras por decisión de Aranguren, sino que además posee a su interior una serie de deudas de servicios reales que se vienen acumulando por parte de la empresa y que la firma no está pagando por la crisis interna que atraviesa.

Tan crítica es la situación de YPF que diferentes estudios marcan que alrededor del 50% de los pozos petroleros que tiene la empresa se encuentren subutilizados, mientras que la actividad de la firma ha descendido un 9%. Incluso, se ha llegado a la incongruencia de que la propia petrolera estatal haya adquirido el 22% del total del crudo comprado a otros países en lo que va del año, lo que para los expertos indica un proceso de desguace interno de la empresa.

Pero como si esto fuera poco, de los contratos de energías no convencionales las empresas extranjeras se están llevando el 60% de los convenios, con el agravante de que si no les conviene económicamente, no explotan los pozos, en una concesión insólita y única en el mundo por parte de las autoridades, lo que no hace más que poner en riesgo la producción del oro negro en el país de cara al futuro.

“Hay una intención de dejar de lado la industria nacional”

Hugo Palamidessi

Presidente del Grupo MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora)

“Como muchas cosas que hace este Gobierno, hay una marcada intención de dejar de lado la industria nacional y dejar abierto el camino para que las grandes multinacionales se hagan cargo de la explotación petrolera en el país. A esta actitud la hemos visto con la importación desde Chile que benefició a la Shell, que es la empresa la cual era director hasta antes de asumir como ministro Aranguren, en una muestra del desprecio hacia YPF y la actividad petrolera argentina.

La falta de producción nacional de crudo este Gobierno parece resolverla con la importación y no con el aumento de la actividad en el país, principalmente a través de YPF, algo insólito.

Es una barbaridad que hayamos triplicado la importación de petróleo. Hay una baja importante en la producción, no hay exploración de crudo. Se van haciendo parches, se reprivatiza la actividad en vez de hacer una política energética y petrolera planificada”.

“Existe un elevado grado de desindustrialización”

Félix Herrero

Abogado y economista especializado en energía. Exdirector de Yacyretá

“Se extrae menos, se invierte menos. Existe un elevado grado de desindustrialización, donde al caer la producción, aumenta la importación. Acá se está jugando todo a Vaca Muerta, y allí todavía faltan las inversiones, se anuncian algunas a nivel mediático, pero nunca se dan en la producción.

Estamos en una situación difícil, acá se separa con mayor crudeza la realidad que se vive en la Argentina del discurso oficial, que habla de inversiones que vienen a raudales. YPF está muy mal, el petróleo argentino está en caída libre. Todo lo que viene planteando el Gobierno nacional en materia de inversiones petroleras es todo futurismo, se harán, se realizarán, todo en el futuro, nada en el presente.

El Estado tiene obligaciones, pero quien hace cumplir las obligaciones es un Ceo de empresas privadas como Aranguren, por lo que no hay una experiencia de buscar el beneficio de todos, sino el beneficio particular empresarial”.

Cifras de una debacle sin límites

- 326% creció la importación de petróleo en los primeros 5 meses respecto a 2015

- 40% de los pozos petroleros del territorio nacional se encuentran subutilizados

- 8% disminuyó la elaboración de petróleo en lo que va de 2017

- 7,3% cayó la industria en el Golfo San Jorge, en Chubut

- 119% aumentaron las compras de hidrocarburos al exterior el año pasado

- 20% bajó la perforación en Vaca Muerta, el mayor reservorio nacional

- 10,5% descendió la producción petrolera en la Cuenca neuquina

- 4,8% más se importó de crudo en 2017 que en todo 2015