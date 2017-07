Se necesitan 14.811 pesos por mes para no caer en la pobreza

Así lo señaló el Indec a través de datos difundidos ayer. Además, se necesitan $6.045 mensuales para superar la indigencia. Economistas advierten que no se ha reducido la cantidad de pobres, como intentaron hacer circular desde el Gobierno

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó ayer los nuevos valores de la Canasta Básica Total (CBT) y de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), los cuales permiten establecer límites sobre los niveles de pobreza e indigencia.

En este sentido, una familia tipo, compuesta por un matrimonio y dos hijos, necesitó en junio reunir $14.811,08 para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos y servicios, lo que equivale a $494 por día.

Este es el valor que alcanzó la CBT, que en junio aumentó un 0,99% frente a mayo y así cerró el primer semestre con una variación de 11%. En la medición interanual se observó un incremento de 21,1%.

En tanto, para superar la indigencia, en junio se necesitaron $6.045,34 mensuales, cifra que solo cubre los requerimientos básicos de comida. La Canasta Básica Alimentaria también subió 0,99% entre mayo y junio. El acumulado en los primeros seis meses del año para este indicador fue del 12,6%, mientras que el incremento fue del 21,6% en los últimos 12 meses.

Los incrementos de ambas canastas van en línea con la suba que experimentó el Índice de Precios al Consumidor. La Canasta Básica Total incluye alimentos y servicios mínimos para la manutención de una familia tipo en un mes, mientras que la Canasta Básica Alimentaria solo incluye la comida para cubrir las necesidades nutricionales de ese grupo.

El valor de junio es uno de los más importantes del año, debido a que será la base para luego estimar la pobreza y la indigencia del primer semestre. La última medición del Indec había marcado que la pobreza afectaba a uno de cada tres argentinos.

Los datos conocidos ayer contrastan con las declaraciones de algunos integrantes del Gabinete nacional y con lo expresado por el propio titular del Indec, Jorge Todesca, ya que desde ambos sectores habían salido a expresarse durante los últimos días sobre una “reducción en los índices de pobreza”.

Un realidad incongruente

Economistas consultados por este medio señalaron que no hay índices que permitan hablar de una baja de la pobreza y cuestionaron el mensaje emitido desde el Gobierno.

En este sentido, José Castillo afirmó que “los números de la Canasta Básica reflejan con mucha claridad que siguen incrementándose los precios de los bienes básicos que la integran, aún más que los salarios y, por lo tanto, la consecuencia de esto es el aumento del número de pobres por ingresos”. “De esto no cabe ninguna duda”, agregó.

“El Estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA marcó con mucha claridad que pasamos de 29 millones pobres a 32 millones, es decir, no hay ninguna posibilidad de que la pobreza por ingreso se reduzca, cuando lo que estamos observando es un incremento efectivo de las personas que están quedando por debajo de esta canasta básica”, explicó el especialista.

En la misma línea, Claudio Lozano señaló que “no hay ninguna información pública que permita afirmar que se redujeron las cifras de pobreza. La economía sigue básicamente estancada y las mejoras son francamente irrisorias”. “No hay nada que permita resolver la situación en la que nos encontramos, hay un tercio de la población que sigue en situación de pobreza y no hay ninguna garantía de solución con estas políticas a futuro”, aseguró el economista.

Además, dijo que le sorprendió “que Todesca haya salido a plantear esto cuando no ha habido ninguna información del Indec que permita decirlo”. “Pareciera una salida desprovista de todo tipo de razón y fundamento estadístico. Daría la sensación que está tratando de decir algo que caiga un poquito mejor que las cosas que ha salido a decir hasta acá a través de las estadísticas”, señaló.

“Francamente me sorprendió, me resultó una declaración muy inoportuna. No corresponde que el responsable del Indec, cuando no tiene ningún dato nuevo, salga a decir que la pobreza baja como si fuera un emisario gubernamental, no le hace bien al Indec”, concluyó el exdiputado porteño.

Con respecto a esta posición adoptada desde el Gobierno, José Castillo expresó: “Lo que hizo Jorge Todesca es una comparación con esa canasta hacia períodos anteriores, cuando lo que existía era un apagón estadístico en el Indec, pero todos los estudios sobre pobreza están marcando un incremento”.

Números gordos, ingresos flacos

- $14.811 necesitó en junio una familia tipo para no caer en la pobreza

- $6.045 para no caer en la indigencia

- $8.860 es el salario mínimo cerrado por decreto por el Gobierno

- 21,1% se incrementó la Canasta Básica Total (CBT) en el último año

- 11% fue la suba en el primer semestre

- 21,6% aumentó la Canasta Alimentaria (CBA) en los últimos 12 meses

- 12,6% fue el alza en los primeros seis meses