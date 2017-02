Se oficializó la quita de aranceles para computadoras

El Gobierno oficializó ayer la medida que establece la quita del 35% en el arancel para la importación de productos electrónicos, incluyendo computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio. De acuerdo a la resolución, no se incluyen teléfonos celulares y smartphones.

En los considerando de la norma, que comenzará a regir a partir del 1º de abril, se señala que “dicha modificación arancelaria redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos”.

Si bien en enero se registró una pequeña reducción de los precios de estos productos tecnológicos, la medida fue recibida con una luz de alerta por parte de los trabajadores de empresas ensambladoras, ya que al inicio del año, tras adelantarse que se iba a realizar la quita del impuesto, empresas como BGH en Tierra del Fuego y Bangho en Florida, se vieron obligadas a reducir personal y, según fuentes oficiales, unas 250 personas fueron despedidas de ese sector.