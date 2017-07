Se profundizó la política fiscal regresiva en la primera parte del año

Durante los primeros cinco meses, lo recaudado por los impuestos aplicados a los sectores de mayor poder adquisitivo se encuentra por debajo de la evolución de los precios. Como contrapartida, aumentó la presión tributaria sobre los sectores asalariados

La recaudación tributaria tiene una importancia vital en la economía del país, porque juega un papel fundamental a la hora de la redistribución de ingresos de la población. Cuáles son las políticas fiscales, a quiénes se aplican, así como sobre quiénes se reparten los recursos obtenidos definen la perspectiva de un determinado Gobierno.

Un pormenorizado análisis del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav) señala que entre enero y mayo de 2017 bajó la recaudación de los impuestos progresivos, mientras que subieron los impuestos de carácter regresivo.

Para calcular la evolución de los recursos tributarios se debe tener en cuenta la evolución del nivel de precios. En este sentido, es importante marcar que la inflación interanual promedio de los primeros cinco meses del año fue del 32%.

Según lo informado por el documento de la Undav, en base a los números presentados por la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal (Dniaf), dependiente del Ministerio de Hacienda, la recaudación total para el perío­do enero-mayo de 2017 se ubicó en 989.934,2 millones de pesos, lo que representa una suba del 30,9% respecto del mismo período de 2016, pero estando por debajo de la inflación promedio del período.

El dato indica que muchos de los tributos que cobra la Nación tuvieron un crecimiento por debajo de la evolución de precios, lo que implica una caída de la recaudación en términos reales.

Pese a que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne había afirmado a principios de año que el Gobierno iba a comenzar a “trabajar en una reforma impositiva para reducir impuestos distorsivos”, economistas consultados por diario Hoy coincidieron con el enfoque expresado por el informe elaborado por la unidad académica.

El expresidente del Banco Central, Arnaldo Bocco, señaló a este medio que “evidentemente, todos los que son impuestos progresivos han caído, bajaron los impuestos aplicados a la renta, a los altos ingresos y a los altos patrimonios y cayó el poder adquisitivo de los sectores que destinan casi la totalidad de sus ingresos al consumo. Entonces es muy regresivo el sistema”.

Por su parte, Héctor Trillo, especialista en asuntos tributarios, expresó que en la actualidad “tenemos problemas terribles con el sistema tributario, lo que provoca distorsiones enormes y hacen inviable la actividad, sobre todo del sector pyme”.

En tanto, el economista e investigador del Conicet, Nicolás Zeolla, remarcó que “el Gobierno eliminó algunos impuestos, como las retenciones, Ganancias, impuestos a los bienes personales, lo que reforzó la regresividad del sistema tributario”.

Una transferencia de recursos invertida

Para poder observar cómo se da esta situación, resulta pertinente repasar algunos ejemplos. Un caso paradigmático es el del impuesto a las Ganancias, cuya recaudación se incrementó interanualmente un 18,8%, unos 13,2 puntos porcentuales menos que la inflación. Es decir que se registró una caída relativa de un impuesto progresivo.

Por contrapartida, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) DGI, que históricamente fue regresivo, tuvo un aumento en los primeros cinco meses del año del 34%, dos puntos más que la inflación.

Otro caso testigo es la recaudación por impuestos a los Bienes Personales, que tuvo un retroceso del 56,3%. Se trata de un tributo que grava la riqueza patrimonial y es de carácter progresivo. De hecho, los cambios implementados por el Gobierno elevaron la base a partir de la cual se paga este impuesto a 950.000 pesos en 2017 y a 1.050.000 para 2018.

Para Trillo “los impuestos progresivos tienen que ver con la rentabilidad, y la rentabilidad es muy baja. Evidentemente, hay una situación muy complicada y me parece que tiene que ver con que no se tome el toro por las astas y se haga una reforma impositiva integral”.

Nicolás Zeolla consideró fundamental “dejar de bajarle impuestos a los que más tienen y empezar a transferirles recursos a los que menos poseen, para repartir a los del resto de la pirámide. Ese tendría que ser el principal objetivo”. Bocco explicó que “si no aumenta el consumo, no hay ninguna probabilidad de cerrar la brecha fiscal que existe en este momento. Si no hay reacción por parte del Estado para estimular el crecimiento y la mejora de los salarios por encima del nivel de inflación, la recaudación se va a seguir cayendo”, concluyó.

Los grandes ganadores del sistema

Una de las banderas del gobierno de Macri ha sido la eliminación y reducción de retenciones a los productos agropecuarios y a las empresas mineras.

Desde diciembre de 2015 se quitaron o bajaron retenciones a productos agropecuarios, industriales y minería. En el caso del agro, directamente se eliminaron las retenciones a todos los productos (salvo la soja y sus subproductos, que recibieron una baja en el impuesto del 35 al 30%).

En los primeros cinco meses de 2017, es decir, en casi la mitad del año, la recaudación por este mismo impuesto es de 29.156 millones, unos 1.943 millones de dólares a un tipo de cambio de 15 pesos por dólar.

En cambio, durante los primeros seis meses de 2015, en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo recaudado por el impuesto había sido de 40.100 millones de pesos (unos 4.700 millones de dólares a un tipo de cambio de 9 pesos). La diferencia con respecto a 2017 representa una baja en la recaudación para los primeros cinco meses de 1.973 millones de dólares, alrededor de un 40% menos.

Recaudación tributaria real

Porcentaje de variación interanual, primeros cinco meses 2016 vs. 2017

- Bienes personales: -56,3%

- Derechos de exportación: -39,8%

- Derechos de importación: -8,4%

- Ganancias: -13,2%

- IVA: +2%

- Impuesto al cheque: +4,6%

Fuente: Elaboración de la Undav en base a la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal e IPC CABA