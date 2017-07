Se suspendió el encuentro de Macri con la primera ministro británica

La esperada reunión entre el presidente Mauricio Macri y la primera ministro británica, Theresa May en el contexto de la cumbre del G-20, fue suspendida a último momento, por pedido expreso de las autoridades británicas. "Se suspendió por cuestiones de agenda", afirmaban al caer la tarde voceros del Gobierno.

Por ahora, no se sabe para cuándo sería postergado el encuentro, el cual había sido pedido por la propia May, quien ordenó a sus funcionarios coordinar un encuentro con el mandatario argentino, días antes de la realización de la cumbre.

Desde el Gobierno no descartaban que mañana se produzca un diálogo "pull aside" (más informal), como el que sostuvieron en la última Asamblea de Naciones Unidas. El que sí se reunió con su par británico fue el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, que se encontró con Phillip Hammond, ex canciller de David Cameron y hoy ministro de Economía del gobierno de May.