Secco calificó de “forro” a Massa

El intendente de Ensenada fue muy crítico con el líder del Frente Renovador al asegurar que tiene una alianza legislativa con el Gobierno nacional. Además, afirmó que el tigrense “no es peronista”, y dijo que el legislador es su “límite” para la unidad del Partido Justicialista

Se acercan las elecciones legislativas del mes de octubre, y desde los diferentes partidos políticos ya se está comenzando a hablar sobre el armado de posibles alianzas que puedan alimentar sus chances de triunfo. La figura de Cristina Kirchner abrió al interior del peronismo una discusión sobre el régimen de coaliciones que buscará el PJ para los próximos meses, de ahí que muchos especulen sobre la probable unidad de acción entre el Justicialismo y el Frente Renovador de Sergio Massa.

En diálogo con diario Hoy, el intendente de la ciudad de Ensenada, Mario Secco, uno de los baluartes del kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires, calificó al tigrense como “un forro que le hizo la segunda al liberalismo”, a la vez que ratificó su posición de no avalar una unidad de acción con el legislador porque este “no es peronista”, por lo cual destacó que su figura es su “límite” de cara a las elecciones.

Para el jefe comunal que desde hace 14 años viene comandando los destinos de la vecina localidad, “a mí no me representa Massa y para mí es un forro que le hizo la segunda al neoliberalismo. Es lamentable cómo lastimaron a raíz de las manos que se levantaron para hacerles la segunda (sic). El neoliberalismo no habría avanzado tanto en la Argentina si no hubiera tenido esta clase de alcahuetes que les levantó la mano”.

En ese sentido, el intendente ensenadense destacó que “todas las acciones desarrolladas por Sergio Massa en el Congreso han servido para que se fortalezca el neoliberalismo, ya que si no hubiesen tenido al Frente Renovador del lado de ellos, no podrían haber avanzado con la desocupación, la devaluación, los tarifazos, el endeudamiento del país y con un montón de barbaridades que van creciendo. Está claro que si hay alguien que ayudó y sirvió al liberalismo para que avance rápidamente se llama Massa”.

Línea divisoria

Las diferentes corrientes internas que coexisten al interior del peronismo vislumbran unas primarias muy movidas dentro del PJ. Según Secco, “yo hago unidad con todos aquellos que piensen en un modelo de Argentina totalmente diferente a lo que ha votado Massa, que votó acompañar las decisiones del neoliberalismo. Para la unidad del PJ, desde mi visión Massa es un límite. Yo no tengo nada que hacer con esta clase de tipos que no me conducen ni me representan en lo más mínimo”.

Esto último es lo que lleva al intendente de Ensenada a sostener ante nuestro medio: “No creo que Massa sea peronista, ya que el peronismo no le hace la segunda al liberalismo. ¿Tan peronista sos que levantás las políticas de los liberales? Yo creo en una cuestión totalmente diferente, es claro. Vamos a decir que un buen compañero peronista jamás podría haber votado las barbaridades que votaron estos compañeros. Yo no tengo el peronómetro ni nada por el estilo, lo único que digo es que nunca hubiese votado las cosas que votó él”. “Está claro que con Massa pensamos diferente, y yo pienso que él le hizo la segunda al neoliberalismo, no a la derecha, porque el neoliberalismo es mucho más que la derecha, el neoliberalismo es jodido, está lastimando muy fuerte al pueblo argentino, y todos aquellos que le hicieron la segunda son parte de eso, entonces la verdad que yo no tengo ninguna unidad que hacer con la gente que representa a Massa”, sentenció Secco.