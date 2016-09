Segovia vinculó a Aníbal Fernández con el narcotráfico: "el negocio de la efedrina era de la política bonaerense"

Mario Segovia, condenado a 14 años de cárcel por narcotráfico, dijo que "el negocio de la efedrina y de los medicamentos adulterados era de la política bonaerense, es decir de Aníbal Fernández".

Segovia hizo nuevas declaraciones en contra del ex jefe de Gabinete, luego de haberle entregado el 31 de agosto un manuscrito a la jueza María Romilda Servini en el que aseguraba haber tenido relación con el ex funcionario kirchnerista.

"Era un sistema en el que el dueño era Aníbal. Era un monopolio totalmente seguro: todas las operaciones pasaban por ellos, eran los dueños del sistema. Ellos organizaban todo, y todo tenía un precio", dijo Segovia.

Desde el penal de Ezeiza, Segovia dijo que "el negocio de la efedrina y de los medicamentos adulterados era de la política bonaerense, es decir de Aníbal Fernández", al tiempo que vinculó a un segundo ex funcionario kirchnerista cuyo nombre no fue revelado por el diario para no entorpecer la investigación. "Yo estaba en el comercio exterior desde 2002, pero era como un busca: traía juguetes, chucherías. En el 2005 unos mexicanos me pidieron si podía venderles efedrina. Yo ni sabía lo que era", relató Segovia, quien aseguró no ser "el rey de la efedrina".

"En esos años se estimaba una facturación de entre 500 y 700 millones de dólares. Era un negocio tan grande el de los remedios truchos que hasta llegaron a falsificar medicamentos que se venden bajo receta, en operaciones en las que se involucraron obras sociales, la superintendencia de servicios de salud y sindicatos. Gente inescrupulosa y sin códigos", agregó.

Además, Segovia se definió como "un preso político de los K" y consideró que él fue el responsable de que el kirchnerismo perdiera las elecciones del 2009 ya que, según relató, lo "secuestraron" y lo "torturaron para que involucrara a Francisco De Narváez en el tráfico de efedrina", pero se negó. Segovia, que se encuentra desde el 2008, contó que decidió colaborar con la Justicia porque "hoy existen garantías" y advirtió: "Llegó el momento de que se sepa la verdad".