Según informe de la UCA

Seis millones de personas padecen hambre en el país





Así lo determinó un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que reveló que ocho millones de personas viven en situación de pobreza

Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) volvió a relevar cifras preocupantes en torno a los niveles de pobreza en el país. Los datos sostienen que 6 millones de personas padecen hambre en la Argentina.

El dato surge de una investigación que la institución realizó bajo el nombre "Hacia una erradicación de la pobreza, dimensiones de la pobreza y la importancia de su medición multifactorial argentina urbana 2010-2016". La misma pretende determinar cuál es la pobreza estructural que afecta a Argentina en el período señalado.

El trabajo fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de esa casa de estudios, y el director del organismo, Agustín Salvia, puntualizó que en 2010, un 15,8% de la población padeció hambre; en 2014, el porcentaje fue prácticamente igual, un 15,9%, y en 2016 bajó a 15,2%.

Según la UCA, cerca del 18 % de la población no tiene acceso a por lo menos tres de estos derechos básicos. "Se trata de hogares donde al menos una persona pasó por esta situación pero el hecho de que la gente sienta hambre no quiere decir que no cubra esa necesidad de alguna manera, a través de comedores, por ejemplo, o de la Iglesia", precisó Salvia.