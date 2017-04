Semáforos de La Plata, un peligro inminente







El Municipio platense está instalando ópticas Led de alta luminosidad en los dispositivos de control de tránsito que no respetan las normativas vigentes y que podrían provocar una ola de accidentes. Presuntos sobreprecios y una licitación sospechosa a cargo de un funcionario municipal ligado al presidente del Banco Central

En Garrolandia, la ciudad que describió el intendente durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante tiene distintas características. Entre ellas, semáforos con 800 luces radiantes y luminosas que, según entienden en el Municipio platense, “reflejan el cambio”.

Ahora bien, la realidad va por otros carriles. Por ejemplo, desde los inicios de la gestión de Julio Garro se registra una pésima sincronización de los dispositivos de control de tránsito, algo que no sucedía desde hace más de 20 años cuando, debido a las circunstancias, las entonces autoridades comunales tuvieron que realizar un cambio tecnológico de magnitud para intentar ordenar el flujo vehicular. En 1995, los viejos semáforos que funcionaban con mecanismos de relojería fueron reemplazados por dispositivos con tecnología digital. Según distintas fuentes consultadas por diario Hoy, ac­tualmente se estarían registrando fallas sistemáticas en los cuatro programas que regulan las señales de control de tráfico. Esto lo padecen, a diario, tanto automovilistas como peatones en distintos puntos de la ciudad.

Pero eso no es todo. Lo más grave es que lo que se avecina. Las nuevas ópticas con tecnología de luces Led (estilo multipunto) que viene instalando el Municipio platense, en realidad, violarían varias normativas vigentes y podrían provocar una ola de accidentes de tránsito y juicios millonarios contra la Comuna que se terminarán pagando con el dinero de los contribuyentes.

Así lo están alertando distintos especialistas y una de las empresas líderes en el campo de la ingeniería de la información y control, cuyos representantes hicieron severas advertencias sobre los riesgos que significan para peatones y automovilistas las denominadas ópticas multipunto adquiridas por la Comuna.

Según pudo saber este diario, las luces brillantes de los semáforos, que ya se pueden ver en distintos puntos de la ciudad, como Plaza Moreno y diagonal 74, se compraron mediante licitaciones privadas en 2016. Pero este año fueron por más: pretenden instalar 5.400 luces de este tipo. Para ello convocaron a una licitación pública cuyo pliego, según se sospecha, se habría redactado buscando favorecer a la misma compañía que venía suministrado las ópticas cuestionadas: Nitis SRL. Esta empresa habría ofertado un 30% más (equivalente a unos $3 millones) que su competidora, pese a lo cual las autoridades municipales igual habrían decido otorgarle un contrato por 15 millones de pesos.

“Algunos fabricantes de ópticas multipunto han tomado para la normalización de sus productos distintas normas vigentes en otros países, y han efectuado ensayos en forma parcial en base a las mismas. La realidad es que estas últimas no cumplen con los requisitos de intensidad luminosa medidas en candelas, índice de cromaticidad, homogeneidad, ángulo de visión que se persigue con las normas que regulan las características que deben cumplir las señales luminosas de tránsito”, se afirma en un documento presentado por la empresa Autotrol, que forma parte del expediente 4061-102­1712/2017, correspondiente a la mencionada licitación. Con 55 años de historia, Autotrol es una de las principales firmas del rubro en la Argentina e instaló casi 24.500 ópticas de se­máforos en la Capital Federal

El documento agrega: “En algunos casos, este aspecto es ignorado por funcionarios que tienen a su cargo el gerenciamiento del ordenamiento del tránsito, por lo que se estaría poniendo en riesgo el futuro accidentológico de la ciudad, además de exponer a la comuna a litigios ante la ocurrencia de cualquier accidente seguido de lesiones graves o muerte que pudiera relacionarse con el hecho de no tener en cuenta estas definiciones”.

Comparaciones ilustrativas

Para evitar los trastornos antes descriptos, el municipio debería optar por un camino similar al que se siguió en Capital Federal, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se llevó a cabo la misma tarea. Es decir, instalar ópticas homogéneas (hay 50.000 unidades que funcionan a la perfección desde hace 5 años, en cruces semafóricos de la Ciudad de Buenos Aires) que permiten, por ejemplo, evitar la unidireccionalidad de las ópticas multipunto y los consecuentes molestias para la visión que puede ocasionar, por ejemplo, encandilamiento.

No es un dato menor que para el conductor resulta fundamental que el haz de luz incida de forma perpendicular a la visión. No por casualidad, en ciudades del primer mundo de alta densidad poblacional, como Nueva York, decidieron reemplazar la totalidad de las luces multipunto por las ópticas que fueron descartadas por la gestión de Julio Garro.

En conclusión, Garrolandia va ca­mino a convertirse en un caso único en el mundo: un lugar donde los semáforos, en lugar de prevenir accidentes, los terminan provocando.

Los graves riesgos que se corren

- Encandilamiento, especialmente con el color verde en horas nocturnas.

- Una señal “dudosa” provocada por fallas en las luces Led puede desencadenar accidentes si es mal interpretada.

- Degradación escalonada cuando las luces Led fallan.

- Las luminarias “puntuales” están fuera de las especificaciones derivadas de la Ley Nacional de Tránsito, lo que podría generar una catarata de juicios contra la Comuna.

- La señal puede interpretarse de distintas formas.

Lazos familiares

La polémica licitación está a cargo del funcionario Gabriel Rouillet, secretario de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Plata. Rouillet es un abogado que hasta el año 2015 se desempeñaba como asesor de créditos en el Banco Ciudad, y que desembarcó en el Ejecutivo comunal de la mano de su cuñado: el actual presidente del Banco Central, el economista platense Federico Sturzenegger. En tanto la esposa de este último, Josefina Rouillet, hermana de Gabriel, actualmente se desempeña como gerenta del Fondo Nacional de las Artes.

“Sospechamos que hay un negociado terrible”

“Una vez que colocaron algunas luces de los semáforos en las inmediaciones de Plaza Moreno y calle 7, a simple vista nosotros notamos que había alguna anomalía o dificultad con el producto en cuanto a la iluminación, generando inconvenientes a los automovilistas. Entonces en una primera instancia lo que hicimos fue pedir un informe al Ejecutivo con cuatro o cinco cuestiones que tienen que ver con características técnicas”, le dijo a diario Hoy, el concejal Gabriel Céspedes (PJ).

Y luego agregó: “Hay una cosa mucho más pesada, ya que esos semáforos los colocaron porque hicieron una licitación privada, chiquita, por la cual le compraron en dos tandas a una empresa que no es conocida, que es una segunda marca. No solo no tiene experiencia en el municipio sino que utiliza materiales de menor calidad. Esto es lo que nos lleva a pensar que hay algo oscuro. Sospechamos que detrás de esto hay un negociado terrible, un perjuicio económico gigantesco para el Municipio, que además pone en riesgo la vida de los platenses”.