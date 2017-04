Servini está “cansada”

La jueza María Romilda Servini de Cubría reiteró su denuncia contra las presiones del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hacia ella y “otros jueces”.

Además, sostuvo estar “cansada de la injusticia” y aseguró que no está “floja de papeles”, porque puede continuar en su cargo pese a tener más de 75 años, pero dijo que algún día abandonará sus funciones porque no es eterna.

“No me queda mucho. Pero me quiero ir conforme. Yo entré por la puerta grande y me quiero ir por la puerta grande”, indicó la magistrada. “Me han pinchado tanto que llega un momento que uno dice basta”, señaló Servini de Cubría.