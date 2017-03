Sobres con plata “sucia”: Retamozo, por ahora, no escribe ni tampoco declara







El excomisario de la Cuarta se presentó ante el fiscal Marcelo Martini, pero optó por el silencio. Igualmente, fue imputado por asociación ilícita. En un mes, la causa podría ser elevada a juicio con diez procesados

Por la Causa de los Sobres, el fiscal Marcelo Martini recibió ayer por la mañana, en su despacho, al extitular de la comisaría Cuarta, Juan Retamozo, a quien había citado para indagarlo, pero el exjefe policial se negó a hablar, informaron fuentes judiciales.

La decisión de no declarar se basó en el asesoramiento de su abogado defensor, Daniel Mazzocchini. Retamozo es conocido como “el comisario que no escribe” por no someterse a la pericia caligráfica el pasado 10 de agosto, cuando fueron convocados 31 jefes policiales de la región a los fines de determinar quiénes escribieron los 36 sobres que fueron incautados con 153.700 pesos en la Departamental La Plata el 1º de abril de 2016. Luego, los instructores de la Procuración no pudieron encontrar ningún escrito de

Retamozo para poder cotejar con el trazo de los tres sobres enviados a la Departamental desde la comisaría Cuarta.

Martini procedió ayer a notificar al excomisario por el delito de copartícipe en una asociación ilícita. Esa decisión la tomó el representante del Ministerio Público al considerar que la negativa a someterse a la pericia caligráfica es una autoincriminación.

En tanto, el fiscal espera el resultado de algunas pruebas para finalmente, en aproxi­madamente un mes, pedir la elevación a juicio de la causa.

Los imputados son diez: el exjefe de la Departamental, Darío Camerini; quien era su segundo, Rodolfo Carballo; el exjefe de Operaciones, Ariel Huck y el exsecretario Walter Skramowskyj; más los excomisarios Sebastián Velázquez (Segunda), Sebastián Cuenca (Tercera), Juan Retamozo (Cuarta), Julio Sáenz (Sexta) y Raúl Frare (Duodécima). Todos ellos, por asociación ilícita, mientras que la oficial administrativa María de los Ángeles Ramírez es acusada de encubrimiento agravado.

Posible cambio de actitud

La abogada Laura Corporaal, también defensora de Retamozo, le dijo ayer a la Red 92 que el excomisario “estaría dispuesto a participar de una pericia caligráfica”.

De acuerdo a la letrada, Retamozo se negó al Cuerpo de Escritura aquel 10 de agosto “porque no sabía bien de qué se trataba”.

Cabe aclarar que la UFI nº3 que encabeza Martini y la Auditoría General de Asuntos Internos tienen copias de la firma y aclaración de Retamozo, pero, para los peritos caligráficos, esos escritos no son suficientes para comparar los trazos.

El procurador respaldó el trabajo de Martini

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, recorrió ayer las fiscalías, defensorías y curadurías de La Plata, en las cuales dialogó con las autoridades y empleados.

El funcionario judicial comenzó su actividad a las 9 en las oficinas de las asesorías tutelares, continuó con la fiscalía general (en el despacho de Héctor Vogliolo) y luego se dirigió a la fiscalía de Fernando Cartasegna, titular de la UFI especializada en trata de personas, con quien habló sobre los equipos de trabajo y el incremento de los casos de pedofilia a través de la utilización de las redes sociales.

Luego Conte Grand prosiguió su recorrida por los despachos de los fiscales Marcelo Martini y Marcelo Romero, quienes profundizaron sobre las condiciones de trabajo y las investigaciones que realizan. La recorrida finalizó en las defensorías ubicadas en el cuarto piso de los tribunales platenses.

Respecto de la Causa de los Sobres, en diálogo con Hoy, Conte Grand se mostró conforme con el trabajo de Martini, así como con el recurso que declaró admisible el Tribunal de Casación y que ahora deberá resolver la Suprema Corte bonaerense.

Por su parte, Martini destacó el gesto del procurador de visitar a los funcionarios judiciales en sus puestos de trabajo y mostrarse interesado por sus condiciones laborales.