Sobres en la Departamental: definen el pedido de nulidad del allanamiento

La resolución de la Sala V se daría a conocer la semana próxima, mientras se esperan los resultados de las pericias caligráficas

Se estima que la semana próxima, el Tribuna de Casación penal bonaerense se expida sobre un pedido de nulidad planteada por la defensa de cuatro de los cinco imputados en la causa de los sobres con dinero, hallados en la Jefatura Departamental de La Plata el 1 de abril pasado.

Los jueces Martín Manuel Ordoqui y Jorge Hugo Celesia, de la Sala V de Casación, deberán resolver el recurso que había sido presentado por los abogados Juan Di Nardo y Ricardo Bianchi, mediante el cual solicitaron la nulidad del allanamiento realizado por Asuntos Internos en la Departamental.

Los letrados representan al ex titular de esa dependencia policial, Darío Camerini; su segundo jefe, Rodolfo Carballo; el ex jefe de operaciones, Ariel Huck y el ex secretario, Walter Skramowskyj. Todos ellos están acusados de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”; es decir: de recibir dinero de recaudaciones realizadas de manera ilegal.

En mayo pasado, los jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata habían hecho lugar a un habeas corpus de la defensa de los imputados, para que éstos no fueran detenidos, tal como lo había solicitado el fiscal de la causa, Marcelo Martini.

Durante las últimas semanas, el representante del Ministerio Público había solicitado una pericia caligráfica a 35 efectivos, entre comisarios, subcomisarios y jefes de calle, algunos de los cuales no se presentaron en la Asesoría de Tribunales. Los abogados Di Nardo y Bianchi presentaron como perito de parte al reconocido licenciadoHoracio López Peña, y se estima que los resultados recién se conozcan a fines de este mes o en octubre.

Además de los cuatro imputados, en el caso también figura la oficial administrativa, María de los Angeles Ramírez, imputada por presunto encubrimiento en favor del resto de los sospechosos. Las presuntas irregularidades salieron a la luz cuando Asuntos Internos allanó al Jefatura Departamental local y encontró 36 sobres con 153.700 pesos.