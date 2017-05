Soeme busca estrechar lazos con los auxiliares de la UNLP

Buscando profundizar los vínculos con los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), desde el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), empezaron a realizar una serie de acciones en la casa de altos estudios.

En diálogo con diario Hoy Néstor Colombier y Hugo Alejandro Chaves, secretario y prosecretario de universidad del gremio, se refirieron al trabajo que vienen llevando a cabo para mejorar los beneficios de los afiliados que trabajan para la mencionada institución.

“Queremos nuevamente incursionar en lo que hace a las inquietudes que tienen los no docentes de las universidades. Formalmente no nos fuimos nunca, sino que la idea ahora es recuperar el trabajo en la universidad”, aseguraron, dado que muchos trabajadores no estarían conformes con el desempeño del gremio mayoritario dentro de la casa de estudios.

En ese sentido dijeron que “cuando la universidad atacó a los compañeros que tenían dos cargos hacía años en Nación y Provincia, los compañeros comentaron que llamaron al gremio y este les dijo que no podía hacer nada”.

“Intentamos recuperar presencia y ser un gremio representativo de las necesidades de los trabajadores, que hoy no tienen a quien recurrir”, afirmaron. “La idea es sumar a muchos más. Muchos compañeros no tienen cobertura gremial, no tienen quien los defienda, o quien los tendría que defender no lo hace por connivencia con la conducción de la universidad”, concluyeron.