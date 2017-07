Solicitaron la prisión preventiva para el “Rey de La Salada”

Un fiscal de Lomas de Zamora pidió la prisión preventiva del empresario Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, y de otras 24 personas acusadas de integrar una organización delictiva que amenazaba y extorsionaba a puesteros en los alrededores de la feria de la localidad de Ingeniero Budge.

El requerimiento estuvo a cargo del fiscal Sebastián Scalera, y el juez de Garantías nº 3 del mismo distrito, Gustavo Gaig, deberá resolver si hace lugar al planteo.

El fiscal Scalera solicitó que todos los involucrados en el expediente permanezcan detenidos y los acusó de integrar, con distintos niveles de importancia, una “asociación ilícita”. Para el funcionario judicial, Castillo es uno de los jefes de esa organización, y además está imputado por “tentativa de homicidio” de uno de los policías que lo fue a detener el 21 de junio último a su casa.

Además, en el marco de la causa están detenidos sus sobrinos, Adrián y Leandro; su hermano Hugo y su cuñada, Gladys Arrieta, junto a cuatro efectivos de la Policía.

Castillo se defiende

El “Rey de La Salada” afirmó ayer que su detención es un “secuestro político” y que “alguien está recibiendo algo” a cambio de que esté preso, aunque aseguró que se toma su tiempo en prisión como “unas vacaciones”. Apuntando directamente a Scalera, Castillo sostuvo que el fiscal que lo investiga es “impresentable” y que comenzará a realizar una serie de denuncias porque “está todo manejado”.

“Esto es un secuestro político, a mí no me detuvieron. Estamos pidiendo medidas al fiscal y no nos atiende”, se quejó el empresario. “¿Jefe de una banda compuesta por ocho personas junto a mi hermano, con quien hacía ocho años que no nos hablábamos?”, se preguntó Castillo respecto de las acusaciones en su contra.