“Somos la posibilidad concreta de ponerle un freno al ajuste, que está generando mucho dolor”

Fernanda Vallejos, precandidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana, afirmó, en diálogo exclusivo con este medio, que “hay que marcarle un límite” al gobierno macrista

Fernanda Vallejos, primera candidata de la lista de diputados nacionales de Unidad Ciudadana, el frente liderado por la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner, habló con diario Hoy y aseguró que en su espacio están “muy preocupados por los vecinos, los laburantes, los comerciantes”. De cara a las PASO, la kirchnerista sostuvo que forma parte del “gran movimiento de la ciudadanía argentina” que tiene la expectativa de poder expresar la voz de todos los hombres y mujeres que hoy no tienen quien los represente.

“En el medio de una situación muy dolorosa y angustiante, estamos también con mucha expectativa, entusiasmo y con la esperanza que nos transmiten los hombres y mujeres de carne y hueso, como dice Cristina, en el contacto cotidiano, respecto a lo que Unidad Ciudadana es: la posibilidad concreta de ponerle un freno a este ajuste que está generando mucho dolor”, expresó la economista graduada de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Sabemos que si el límite no llega a tiempo, en la elección legislativa, el daño y el dolor se pueden profundizar. Hay que marcarle un límite”, advirtió, a la vez que aseguró que la situación económica es clave para ganarle a Cambiemos. “La economía juega un rol central en la realidad cotidiana de las personas, en el contexto electoral. No hay un solo colectivo social, un solo hombre y una sola mujer que no hayan sido afectados”, expresó Vallejos.

En busca del voto de los indignados

La docente universitaria aseguró que, aunque el contexto actual es muy doloroso, Unidad Ciudadana hace campaña con alegría, porque es una responsabilidad y un compromiso muy grande poder representar las voces de todos los argentinos que se han visto perjudicados en el año y medio de gestión macrista. “Es difícil hablar de futuro en este contexto porque es complicado avizorarlo en un presente que ya es asfixiante, que ya es insoportable por las condiciones que ha generado este Gobierno, porque no fue por arte de magia ni por el pasado”, destacó la precandidata.

La economista señaló que para el espacio que integra es la ciudadanía la protagonista de la campaña, son los hombres y las mujeres el epicentro de las políticas que han venido a proponer, las cuales “en primer lugar tienen que ver con la emergencia laboral, provisional, farmacológica y tarifaria, que están impidiendo el desarrollo normal de la vida de las personas”.

Vallejos dijo a este medio que más allá de los 15 puntos presentados en la plataforma electoral, Unidad Ciudadana se conduce fundamentalmente con la verdad, como una respuesta a “muchos de esos argentinos que confiaron en el cambio, a los que se les decía que todo lo que habían adquirido lo iban a conservar y que iban a estar mejor, pero que lamentablemente, en lugar de avanzar sobre lo que tenían, retrocedieron”.

Repensar el futuro

“Los argentinos tienen ganas de poder avanzar hacia el futuro nuevamente. En las actuales condiciones, con estas políticas neoliberales y de ajuste permanente, se vuelve todo muy oscuro”, destacó.

Ante la consulta de diario Hoy sobre qué sería lo primero que haría en caso de ganarse un lugar en el Congreso, la precandidata a diputada nacional afirmó: “Uno piensa en el endeudamiento externo y en un montón de cuestiones que tienen que ver con la Argentina de hoy y la realidad económica y se le pone la piel de gallina. Pero primero están las personas. Los proyectos que vamos a impulsar inicialmente van a tener que ver con las emergencias, porque es prioridad atender cómo frenamos el deterioro en la calidad de vida de las personas”, explicó Vallejos. En tanto, agregó que “inmediatamente después de eso vendrán las políticas que tienen que ver con reacomodar el orden estructural que este gobierno con sus políticas ha desarmado”.