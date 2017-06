Stolbizer desconfía que Randazzo vaya a ser candidato

La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, dijo "no saber" si el ex ministro del Interior Florencio Randazzo será candidato en las elecciones luego de que el kirchnerismo conformara un frente sin el PJ. Sin embargo, advirtió que de todos modos "no va a sacarle votos" a Un País porque su "disputa" será con la ex presidenta Cristina Fernández.

"Randazzo no nos va a sacar votos a nosotros: su disputa es con Cristina", señaló Stolbizer y añadió que Un País -su alianza electoral con Sergio Massa- tiene "muchas chances de ganar" en la provincia de Buenos Aires”. La legisladora dijo "confiar mucho en las potencialidades sumando los partidos GEN y Frente Renovador y las potencialidades personales que Massa y yo aportamos desde nuestras diversidades".

Stolbizer apuntó que Randazzo "disputa un voto con Cristina o dentro del Frente para la Victoria. Massa hace muchos años que se separó de ellos, por lo tanto el votante peronista, que es la base electoral que tiene Massa, es un votante divorciado del kirchnerismo porque lo enfrentaron no sólo en 2015 sino también en 2013".