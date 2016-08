Marcha de la Resistencia K

Stolbizer: "Máximo habla de algo que ni conoce, el trabajo"

En Twitter, la diputada dijo que el hijo de la ex presidenta debería haber aprovechado el acto en la Plaza de Mayo para "explicar su fortuna"

La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) salió al cruce de los dichos del jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner , durante el cierre de la marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo. En su cuenta de Twitter, la legisladora se mostró indignada por el discurso del hijo de la ex presidenta, quien cuestionó con dureza al gobierno de Mauricio Macri .

Según Stolbizer, el diputado del Frente para la Victoria debería haber aprovechado su discurso para "explicar su fortuna". " Máximo Kirchner habla de algo que ni conoce: el trabajo. ¿Por qué no aprovecha para explicar la fortuna que tiene?", lanzó Stolbizer, una de las principales denunciantes en la causas de corrupción.

La líder de GEN, que enfrenta una demanda civil por sus denuncias contra Cristina Kirchner, criticó con dureza a la gestión anterior la situación económica que heredó Macri y la corrupción: "Hace 8 meses que se fueron, se llevaron miles de millones y dejaron desocupación, pobreza e inflación. ¿De qué país habla el hijo K?", añadió.

En el cierre de la marcha de la resistencia, organizada por las Madres de Plaza de Mayo, Máximo Kirchner llamó a reconstruir al kirchnerismo para regresar al poder. "Ésta no puede ser sólo una marcha de resistencia, tiene que ser una marcha de la construcción", afirmó. Además, pidió dar una segunda oportunidad para "aquellos que dejaron el FPV y tienen una foto de Perón en sus despachos".

El hijo de la ex presidenta cargó sus tintas contra la Casa Rosada y dijo que "el modelo está vacío": "Queda claro que no les importaba la desocupación. No debe enojarnos que un gobierno de Ceos tenga un plan de negocios para las transnacionales, en vez de un plan de gobierno".

Máximo Kirchner habla de algo que ni conoce: el trabajo. Por que no aprovecha para explicar la fortuna que tiene? — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 27 de agosto de 2016