La cocina política // Elecciones 2017

Susana Mariño: “Detrás de cada recorte del Gobierno hay una persona sufriendo”











La precandidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana caminó por distintas zonas de Los Hornos y recogió las inquietudes de los vecinos

Es terrible lo que este Gobierno le está haciendo padecer a los jubilados y a los discapacitados con la falta de acceso a los medicamentos. Ellos solo hacen números, sin importarles que detrás de cada recorte haya una persona sufriendo”, sostuvo la precandidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana, Susana Mariño, luego de recorrer ayer distintas zonas de Los Hornos.

La dirigente del Soeme relató que durante sus visitas a los vecinos, “encontré jubilados con problemas serios de salud, quienes me contaron que muchos de los medicamentos que toman, y que son fundamentales para poder vivir, el PAMI no se los cubre más”.

Según Mariño, “en la misma manzana se nos presentó el caso de una mujer con un hijo discapacitado que, si bien tiene una pensión del Go­bierno, carece de obra social, y en los hospitales le dicen que el remedio que necesita no se consigue. Como resultado, son los vecinos quienes juntan plata entre todos para comprarle la medicación. La insensibilidad de este Gobierno no tiene límites”.

Por otro lado, indicó que “la desocupación es un problema permanente. Me encontré con una chica que abrió su comercio hace quince meses y llorando me dijo que lo va a cerrar porque no se vende nada”.

Los sin voz

Por la tarde, Mariño visitó una copa de leche ubicada en 141 entre 82 y 83, donde, según manifestó, encontró “una total ausencia del Estado. En la zona no hay agua ni gas, la recolección de residuos se hace una vez por semana, la Policía no pasa y el micro no entra. Estas personas no son tomadas como ciudadanos”.

En ese sentido, añadió que “en 140 entre 81 y 81 bis, los vecinos denuncian que fueron a destaparles una zanja y le depositaron toda la basura a una frentista en la puerta de su casa”. Además insistió en que “la única manera de frenar tanta insensibilidad es a través del voto”.

Por su parte, Mariño y el también candidato a diputado provincial Héctor Nieves participaron anoche en el barrio La Granja de la inauguración de un local de la Agrupación 6 de Agosto.