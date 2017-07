Susana Mariño visitó un comedor en Los Hornos







La precandidata a diputada por el frente Unidad Ciudadana, Susana Mariño, continuó hoy con los recorridos de campaña, y esta vez visitó una copa de leche llamada "Chicos Felices" del barrio de Los Hornos, donde dialogó con los vecinos que lo integran en torno a sus principales problemáticas.

Al respecto, la precandidata, contó a este medio las adversidades que sufren los vecinos del merendero frente a las medidas económicas desfavorables que lleva adelante el gobierno nacional.

"No les alcanza la plata a pesar de que la estiran, sufren aumentos de medicamentos, de gas. Ellos que están ayudando a la gente del barrio más pobre, no tienen para pagar los servicios. A eso se le suma la inseguridad y que no ven ninguna solución a corto plazo", expresó Mariño.

"Algo recurrente que escuchamos en varios barrios con respecto a la inseguridad" afirmó.