La cocina política // Elecciones 2017

Taiana encabezó un acto con precandidatos en La Plata















El postulante a senador nacional por Unidad Ciudadana sostuvo que el oficialismo “quiere ganar esta elección para avanzar contra los derechos laborales y las organizaciones sindicales”

El compañero de fórmula de la expresidenta Cristina Kirchner, Jorge Taiana, estuvo ayer en La Plata, donde visitó el Hogar del Padre Cajade, recorrió la zona comercial de calle 12 y encabezó un acto junto a precandidatos locales de Unidad Ciudadana.

“El Gobierno necesita el triunfo porque sabe que ha falseado la campaña del voto. Decían que iban a seguir con lo que estaba bien y mejorar lo que estaba mal, pero la realidad es que han paralizado lo que estaba bien y empeorado lo que, en todo caso, estaba mal”, sostuvo el precandidato a senador nacional en el centro cultural de calle 54 entre 10 y 11.

En ese sentido, el excanciller remarcó que el oficialismo “quiere ganar esta elección para avanzar en contra de los derechos laborales y de las organizaciones sindicales”, así como también “sobre lo previsional y lo tributario, aumentando el endeudamiento”.

Ante la presencia de las precandidatas a diputadas provinciales Florencia Saintout y Susana Mariño, entre otros postulantes, Taiana sostuvo: “Ellos dicen que las cosas no están bien, pero van a mejorar. La mala noticia es que eso no va a pasar”.

El precandidato consideró que “esto no quiere decir que no termine la recesión, no haya crecimiento o no baje la inflación, porque puede darse todo eso. Sin embargo, de todas maneras va a aumentar la desocupación y crecer la informalidad laboral, el endeudamiento y la pobreza, porque este es un modelo que no contempla el desarrollo basado en la demanda interna, en el consumo, en el ingreso de la mayoría de los trabajadores, en la producción argentina, en el 70 por ciento de ese producto bruto que hacen las pymes”.

Saintout, por su parte, remarcó que desde Cambiemos “creían que a esta altura de las circunstancias no íbamos a estar más” y celebró “que tengamos en claro que acá no hay ningún nombre propio”.

A su vez, en un mensaje a la militancia, afirmó: “Este domingo es importante que estén hasta último momento contando los votos”.