Tiros en la estación Pereyra por interna sindical

Momentos de tensión se vivieron ayer a la mañana en la estación ferroviaria de Pereyra cuando dos facciones del gremio Uocra se enfrentaron a tiros, informaron fuentes policiales.

El violento episodio se dio cerca del obrador donde se proyecta el tren eléctrico y aunque no se reportaron heridos, se supo que se trató de un conflicto entre delegados sindicales de La Plata, Quilmes y Berazategui.

La estación Pereyra se encuentra en la localidad de Berazategui, pero al parecer la disputa por el control de los trabajos de la construcción en esa zona va sumando tensión.

La interna gremial se suma así a los problemas en la vía del Roca, los que empezaron a principios de mes.

Desde el 8 de marzo a la altura de la estación ferroviaria Hudson un grupo de personas ingresó a la zona de circulación de trenes. Entonces, se interrumpió el paso de las formaciones ferroviarias en ambos

sentidos. Ese grupo de manifestantes regresó al día siguiente a las 19.10 y cortó el tránsito hasta las 22.30.

Desde el inicio de los cortes, uno de los principales reclamos de los manifestantes fue que el tren no para en la estación Hudson y Pereyra, ya que los andenes no están preparados para la altura de las nuevas formaciones. Esto provocó que las pruebas de electrificación no puedan llegar a City Bell, estación que ya estaría preparada para las mismas.