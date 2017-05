Tiroteo frente a la casa del fiscal Cartasegna: los detalles del ataque













Otra vez el fiscal Fernando Cartasegna vuelve a estar vinculado a un hecho que suena a amenaza. Un hombre se enfrentó a los tiros con su custodio frente a su casa de Gonnet, esta madrugada.

Un efectivo de la Policía Federal se tiroteó con dos hombres frente a la puerta de la casa del fiscal Fernando Cartasegna, en la localidad platense de Gonnet, y los investigadores intentan determinar si se trató de un hecho de inseguridad o si fue un nuevo episodio de intimidación contra el funcionario judicial.

Fuentes judiciales confirmaron que el hecho ocurrió a las 5.30 de esta mañana frente al domicilio del fiscal en la calle 505, entre 24 y 25, de Gonnet, en el partido de La Plata, donde no hubo personas detenidas ni heridas.

Según los investigadores, el episodio se originó cuando el efectivo de la división custodias de la Policía Federal, quien estaba asignado al fiscal Cartasegna luego de los dos episodios de intimidación que vivió semanas atrás, observó el paso de dos hombres frente a la casa del funcionario judicial en actitud sospechosa.

El procurador general del Ministerio Público bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, aseguró esta mañana que los sospechosos "tenían colocados chalecos antibalas o alguna cobertura semejante".

En ese momento, el policía "dio la voz de alto y pidió que se identificaran", pero los sospechosos comenzaron a dispararle, explicó Conte-Grand.

Ante esa situación, se originó un tiroteo que culminó cuando los dos delincuentes huyeron del lugar a bordo de un auto color negro, sin que se registraran personas heridas.

"No hay identificación de las personas. La investigación la está haciendo la fiscalía y apunta al comienzo del episodio y también al modo en que actuaron estas personas. No es lo mismo un profesional que una persona no profesional en manejo de armas y demás. Todo eso esta siendo objeto de investigación", dijo.

Es que ahora los investigadores están tratando de determinar si el episodio está vinculado a un hecho de inseguridad común, o si tiene que ver con las últimas amenazas que recibió durante el último mes.