Paritaria docente

Todas las voces de una jornada caliente





Gobierno y gremios cruzaron palabras luego del fracaso en la reunión paritaria docente del día de ayer. Acusaciones mutuas y profundización de un conflicto que genera dificultades para que las clases comiencen el lunes

“La intransigencia de algunos gremios privó a los docentes de tener plata en el bolsillo”

ALEJANDRO FINOCCHIARO Director General de Cultura y Educación

“Si desaparece el interlocutor político nacional en el único tema que al gremio le interesa hablar, que es el salarial, tiende a de saparecer Ctera como confederación y además hay otro tema, que es que cuando los gremios arreglan en cualquier actividad, en cualquier convenio colectivo, hay una masa de dinero que se llama cuota solidaria que a veces paga el empleador y a veces el trabajador, y a veces reparten las cargas que le ingresa al gremio.

A Ctera le ingresaron 10 millones de pesos por el acuerdo nacional. Eso es un interés, pero no es el interés del docente, porque la intransigencia de algunos gremios en la Provincia de Buenos Aires privó a los docentes de tener plata en el bolsillo la semana que viene. Yo creo que hay una clara intencionalidad política de generar tensión social en la Argentina en momentos en que estamos notando que la inflación comienza a bajar y hay incipientes muestras de recuperación económica”.

“Hay una decisión partidaria detrás de la negativa docente”

HERNÁN LACUNZA Ministro de Economía bonaerense

“Nosotros lo que hacemos es cuidar el dinero de los contribuyentes. Obviamente que todos queremos que los docentes ganen mejor, todos queremos una educación de una mejor calidad, con una mejor infraestructura, más capacitada, en ese camino estamos, pero es imposible arreglar todo en un año de gestión.

No me queda más que pensar que todo esto se debe a una cuestión política y meramente electoral, porque atendimos los distintos planteos que nos hicieron los gremialistas y nada parece conformar, ni aún estas sumas a cuenta que son una forma de ir encontrando un canal entre las partes, y lo que recibimos son rechazos sistemáticos, entonces lo que entendemos es que hay una decisión partidaria detrás de la negativa docente.

Los números de la Provincia marcan que existe un déficit muy abultado que quedó de la administración anterior y que estamos tratando de maniobrar, reducir, ya que sabemos que el déficit no lo paga el gobierno de turno, sino que lo pagan los vecinos yno estamos nadando en la abundancia”.

“El paro docente afecta derechos humanos centrales" MARCELO VILLEGAS Ministro de Trabajo de la Provincia

“Estamos convencidos de que los gremios docentes no tuvieron una actitud negociadora a lo largo de todo este tiempo, no dándoles de esta manera una oportunidad a los chicos de regresar normalmente a clases, destacándose que detrás de todo esto hay una ofensiva contra el gobierno que esconde un fuerte condimento político detrás.

El paro docente no solo afecta a la Provincia y a los alumnos que no pueden recibir una educación, sino que afecta derechos humanos centrales para una sociedad democrática y que tiene como mayores perjudicados a los chicos y a las familias que ven como sus hijos no pueden acceder a una educación pública digna y de calidad.

La conciliación obligatoria se dictaminó después de reflexionar, tratando de construir un puente para que no haya medidas de fuerza, y lo único que logramos es que haya un rechazo sin contrapropuesta alguna, que lo único que nos hace pensar es que existe una clara voluntad política de poner palos en la rueda”.

“Sostenemos las medidas de fuerza de la semana que viene” ROBERTO BARADEL Secretario general de Suteba “La propuesta que nos ofreció el gobierno provincial fue una suerte de extorsión porque supeditaba el aumento a que los gremios levantáramos la medida de fuerza, algo que nosotros rechazamos de cuajo en forma unánime.

Sostenemos las medidas de fuerza de la semana que viene a nivel nacional, concretamente porque no le vamos a dar la espalda a cada uno de los compañeros de otras provincias a quienes aún no le han ofrecido ni un peso de aumento, y somos solidarios con ellos.

La conciliación obligatoria dictada por la administración bonaerense no tiene efecto, dado que la medida de fuerza fue tomada por las autoridades nacionales de los sindicatos docentes y el gobierno provincial allí no tiene ninguna clase de jurisdicción, de allí que no la acatemos.

Los culpables de la clausura de las negociaciones son Marcos Peña y el ministro de Educación Esteban Bullrich, que no quieren negociar la paritaria nacional. No tengo dudas de que el gobierno defraudó a la sociedad y actuó de mala fe en el conflicto docente”.

“Si no hay respuesta, la lucha se va a profundizar”

MIRTA PETROCINI Titular de la FEB

“Es lamentable la situación que atraviesa la paritaria docente y la propuesta del gobierno, lejos de resolver los problemas de los trabajadores de la educación, no da respuesta a los reclamos de los maestros.

El plenario de la FEB mostró un profundo malestar en todos los distritos, lo que reafirma que lo que manifestamos los representantes es lo que dicen nuestras bases. Hay una deuda con la educación pública y, si no hay respuesta, la lucha se va a profundizar.

La propuesta del Ejecutivo no da alivio al bolsillo de los docentes, es una imposición que se hizo para que levantemos el paro, estamos hablando de una cifra en negro que distorsiona el trabajo. Estamos dolidos y defraudados, ya que sentimos una especie de extorsión en el planteo que nos hicieron los ministros”.

“Necesitamos que la paritaria nacional fije el piso”

EDITH CONTRERAS Secretaria general UDA Pcia. Bs. As.

“Fuimos a la paritaria con expectativas, pero todo se nos vino abajo porque lo que nos presentaron fue una propuesta nefasta, era una suma no remunerativa supeditada a que levantemos el paro.

La huelga está confirmada a nivel nacional para el 6 y 7, vamos a estar en la calle. Acá el primer culpable es el ministro de Educación de la Nación, que no convocó a negociaciones a nivel nacional. Necesitamos que la paritaria nacional fije el piso y eso debe hacerlo la Nación, no la Provincia.

Es que esa es la que fija el piso para que todas las provincias tengamos una relación para poder negociar. Eso no lo podemos tolerar, todos somos docentes, todos dedicamos el mismo tiempo al trabajo, que no son cuatro horas. Hay que agregar el tiempo de preparación de clases, de corregir exámenes, las planificaciones.

Y con un solo cargo no podemos hacer frente como sostén de familia. Por eso lo que tiene que hacer el ministro de Educación, Esteban Bullrich, es convocar a la paritaria nacional”.